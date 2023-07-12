Подготовка к отопительному сезону: пойдут ли казахстанские министры в отпуск

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках подготовки к отопительному сезону министры энергетики и национальной экономики РК не планируют уходить в отпуск этим летом. Глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана уже согласовал свой отпуск с Премьер-Министром, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вопрос об отпуске министрам задавали журналисты в кулуарах Правительства РК после того, как Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к сотрудникам акимата Астаны.

«Сотрудники акимата, особенно руководство, этим летом не должны уходить в отпуск. Задачи ставятся. Если вы сейчас уйдете в отпуск на 2-3 недели, считайте, что это саботаж. Работы много. День и ночь надо работать», - сказал Токаев на совещании по вопросам развития Астаны, которое прошло вчера.

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил, что в этому году он в отпуск не собирается, как и в прошлом году.

«Я тоже пока, наверное, не собираюсь в отпуск. Какой-то график будет правительственный утвержден, соответствующий», - добавил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, отвечая на вопрос подчеркнул, что поручение Президента касалось именно аппарата акима Астаны.

«В отпуск в целом по плану собираюсь, согласовано с Премьер-Министром. К отопительному сезону центральный государственный орган – конкретно Министерство индустрии и инфраструктурного развития – всю необходимую работу для подготовки сделало», - уточнил он.

Ранее Премьер-Министр Алихан Смаилов заявил, что ни один регион не должен допустить срыва отопительного сезона, а также крупных аварий.