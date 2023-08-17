Подготовка к отопительному сезону на Жезказганской ТЭЦ проходит согласно графику

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - На объекте продолжается выполнение капитальных и текущих ремонтов оборудования. К началу отопительного сезона большая часть проводимых работ будет завершена, передает МИА «Казинформ».

Пресс-служба корпорации сообщила, что информация о неготовности Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» и ТОО «ГРЭС Топар» к предстоящему отопительному сезону, появившаяся в ряде СМИ, является недостоверной. Напротив, подготовка объекта к отопительному сезону 2023/2024 проходит согласно намеченному графику, утвержденному с «KEGOK».

На капитальные и текущие ремонты основного оборудования Жезказганской ТЭЦ выделено порядка 4,8 млрд тенге. В пресс-службе также рассказали о ходе выполнения работ. Так, на сегодняшний день полностью выполнен текущий ремонт котлоагрегата №11. Ведутся работы по капитальным ремонтам котлоагрегатов №8 и №4, осуществляется замена котлоагрегата №10. На котлоагрегатах №5, 6, 7 проводятся текущие ремонтные работы.

Кроме этого, полностью выполнены текущие ремонты турбоагрегатов №6, 7, 8. Оборудования турбинного, электрического и топливно-транспортного цехов работают в плановом режиме.

Готовность Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» составляет около 60%. К началу отопительного сезона 2023-2024 года большая часть ремонтных работ на станции будут завершена. Запасы угля составляют 243,267 тонн, мазута – 1 600 тонн.

На капитальные и текущие ремонты основного оборудования ТОО «ГРЭС Топар» выделено около 5,7 млрд тенге. В текущем году успешно выполнен капитальный ремонт на первом котле ст.№7, проведены текущие ремонты на 11-ти котлах и трех турбинах. На сегодняшний день на двух котлах ведутся капитальные ремонты, а еще на двух – текущие ремонты.

Готовность станции составляет 85%. Для успешного прохождения отопительного сезона 2023-2024 года на ТОО «ГРЭС Топар» достаточно работы восьми котлоагрегатов и четырех турбоагрегатов.

В пресс-службе корпорации добавили, что ответственные за вышедший недостоверный материал средства массовой информации не обращались в компанию «Казахмыс» за разъяснениями и комментариями.

С целью обеспечения объективности публикуемых материалов о трудовой и социальной деятельности корпорации представителям СМИ следует обращаться в пресс-службу компании «Казахмыс».