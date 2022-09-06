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    Подготовка к дератизационным мероприятиям началась в Нур-Султане

    6 Сентября 2022, 14:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице управлением охраны окружающей среды и природопользования города совместно с подрядной организацией начат осенний тур по дератизационным мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

    Мероприятия охватывают открытые территории и частный сектор. С 5 по 25 сентября 2022 года будет проводиться обработка открытых территорий, таких как поймы и русла рек, скверы, водоемы и парки.

    «С 26 сентября будет проводиться обработка частного сектора, которая охватит более 25 тыс. домов, им будут раздаваться ядоприманки. Ядоприманки будут содержать препараты, разрешенные для использования в Республике Казахстан», - сообщил ведущий специалист управления охраны окружающей среды и природопользования г. Нур-Султан Мадьяр Нарымбиев.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Астана Экология Общество
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