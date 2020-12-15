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      Карагандинская область

    Подготовка избирательных участков началась в Карагандинской области

    15 Декабря 2020, 13:10

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В акимате Карагандинской области прошло обсуждение вопросов электорального периода. В это время идёт материально-техническая подготовка участков и формирование списков избирателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодня в области 778 избирательных участков. Все они будут обеспечены интернетом, связью и другими необходимыми материалами. Идёт формирование списков граждан области и проверка регистрации каждого по месту жительства.

    Предстоящие выборы будут проходить в непростых условиях всемирной пандемии коронавирусной инфекции. Поэтому особый акцент будет сделан на соблюдении санитарных норм. Места для голосования оснастят средствами индивидуальной защиты, антисептиками, бесконтактными термометрами. Аким области также дал поручение главному санитарному врачу Карагандинской области Юрию Залыгину утвердить алгоритм работы во время голосования по предупреждению распространения COVID-19.

    Что касается условий для голосования людей с ограниченными возможностями. 607 участков оборудуют пандусами, входными группами и другими средствами доступа для голосования.

    «Задача акимов - довести до каждого избирателя информацию по его избирательному участку. Не должно возникнуть ситуации, когда житель пришёл на участок, а его нет в списках», - отметил Женис Касымбек.

    Напомним, что каждый сможет проверить себя в списках избирателей на специально созданном для этих целей сайте sailau09.kz . Если нет возможности сделать это по интернету, нужно позвонить в Единый координационный центр Senim109. Оператору надо продиктовать свой ИИН или номер удостоверения личности. Здесь же вам подскажут, где находится ваш избирательный участок.

    «С 20 декабря на избирательные участки будут передаваться списки избирателей. Необходимо сформировать их по адресам. Члены комиссии произведут сверку домов по границам участков, выпишут и разнесут приглашения», - отметил председатель областной избирательной комиссии Еркара Аймагамбетов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Политические партии Выборы-2021
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