Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Подготовительные работы по строительству 655 объектов ПМСМ начали в Казахстане

    10 Октября 2022, 12:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Что в себя включает проект «модернизация сельского здравоохранения» сообщила глава Минздрава РК Ажар Гиният на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ажар Гиният отметила, что по поручению Главы государства разработан проект «модернизация сельского здравоохранения», призванный улучшить состояние здоровья сельского населения. Проект включает в себя две задачи: первое-обеспечение медицинской инфраструктурой всех сельских населенных пунктов путем строительства недостающих организаций первичной медико-санитарной помощи: медицинских пунктов, ФАПов, врачебных амбулаторий.

    «Это позволит повысить доступность и качество медицинских услуг на селе, в том числе профилактических осмотров, скринингов, а также внедрить новые подходы, ориентированные на раннее выявление заболеваний и пациентско-дистанционные услуги, оздоровление, восстановление и медицинскую реабилитацию хронических больных, в том числе на дому»,- сказала Ажар Гиният.

    Второе. Организация сети современных многопрофильных межрайонных центральных больниц с дополнительным размещением пяти основных центров, оснащенных современным медицинским оборудованием.

    «Это позволит повысить своевременность оказания экстренной и специализированной медицинской помощи сельским жителям», - пояснила Ажар Гиният.

    Было отмечено, что совместно с акиматами регионов начаты подготовительные работы по строительству 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, в том числе 253 - медицинских пунктов, 160 – врачебных амбулаторий и 242 - фельдшерско-акушерских пунктов.

    «Разработан эскизный проект, генеральный план, рабочий проект. Ведется выбор земельных участков для проектирования. Проект постановления Правительства находится на согласовании», - добавила Ажар Гиният.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Строительство Здравоохранение Модернизация 3.0
    Новости по теме
    Новости по теме
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Около 6,8 млрд тенге за ОСМС перечислили астанчане в мае
    Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной