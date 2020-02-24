Подготовиться к весеннему паводку поручил аким Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Обилие снега в Акмолинской области весной обернётся большой водой, поэтому подготовка к паводку в регионе начата заблаговременно. На заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в 2020 году под председательством главы региона Ермека Маржикпаева были заслушаны руководители ответственных государственных органов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

С докладами выступили руководители департамента по ЧС А. Советов, Есильской бассейновой инспекции Д. Бекмагамбетов, управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог А. Жангасканов, аким Аршалынского района Т. Муханбеджанов, аким Целиноградского района М. Таткеев, и.о. акима Атбасарского района Б. Комбатуров.

По словам Алексея Советова, территория области по прежнему подвержена выпадению аномально обильных осадков (в виде мокрого снега, дождя). Объемы снегозапасов и влагозапасов значительно превышают значения прошлых лет и среднегодовых норм. Наличие больших объемов снега практически во всех регионах области указывает на то, что существует угроза локальных подтоплений, в особенности в отдаленных от районного центра населенных пунктов.

Начальник ДЧС отметил слабую организацию работ по подготовке к паводку в регионах. Так, в ряде районов не предусмотрены средства на неотложные затраты, не заготовлены в должном объёме ГСМ, инертные материалы, мешкотара. Также в неудовлетворительном состоянии находятся плотины, и плохо вывозится снег из населённых пунктов. Были отмечены проблемы в Аршалынском, Астраханском, Буландынском, Бурабайском, Ерейментауском, Есильском, Жаксынском, Зерендинском, Коргалжынском, Сандыктауском, Целиноградском, Шортандинском районах и городе Кокшетау.

Ермек Маржикпаев поручил усилить предупредительные меры и скорректировать планы с учётом многоснежных января и февраля. Аким области подчеркнул, что обеспечение безопасного прохождения паводкового периода находится на особом контроле.

«Всем акимам совместно с управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог, Акмолинским областным филиалом «КазАвтоЖол», дирекцией платных автомобильных дорог, филиалом АО «НК «Қазақстан темір жолы» начать работы по очистке от мусора и снега водопропускных сооружений (мостов и мостовых переходов) на автодорогах республиканского, местного значений и железнодорожных путях, активизировать работы по своевременному вывозу снега, подготовке водохранилищ, контролю за состоянием гидросооружений», - сказал Ермек Маржикпаев.

Также в срок до 10 марта аким области поручил перевести на транзитный режим гидротехнические сооружения, находящиеся в аварийном и неудовлетворительном состоянии, в их близи обеспечить круглосуточное дежурство инженерной техники, в двухнедельный срок активизировать работу по заготовке достаточного количества запасов ГСМ, мешкотары, инертных материалов.

«Мы будем чаще собираться с учётом приближения весеннего паводка и погодных условий. Внепланово проведём ещё заседание комиссии в расширенном составе. Прохождение паводка во многом будет зависеть не только от погодных условий, а от степени подготовки водных объектов, слаженной работы всех органов госуправления», - заключил Ермек Маржикпаев.