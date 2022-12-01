Подготовить планы действий по наиболее уязвимым ТЭЦ поручил замруководителя АП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Тимура Сулейменова состоялось первое заседание Комиссии по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Рассмотрены оперативные и системные меры по обеспечению бесперебойного теплоснабжения.

По итогам заседания даны следующие поручения: категорировать в течение трех дней все энергообъекты по группам риска в соответствии с их комплексным, в том числе техническим, состоянием. По наиболее уязвимым ТЭЦ и тепловым сетям будут подготовлены планы первоочередных действий между собственниками, акиматами и министерствами; сформировать оперативные группы для проверки фактической готовности объектов тепло- и электроснабжения в регионах;

Министерству финансов и Агентству по финансовому мониторингу провести анализ тарифных смет и инвестиционных программ в отношении каждого юридического лица, проверить операции на предмет возможного вывода капитала;

разработать поправки в отраслевые законы и подзаконные акты для усиления контрольно-надзорных функций уполномоченных госорганов с целью повышения ответственности владельцев объектов тепло- и энергоснабжения.



