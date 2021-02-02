Подготовить пакет срочных мер по обеспечению качественного и устойчивого роста экономики поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На прошедшем заседании Высшего совета по реформам под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева одобрен ряд стратегических документов. Вместе с тем, имеется ряд вопросов, которые необходимо оперативно исполнить. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом обсуждений на заседании Высшего совета, поручаю Министерству нацэкономики совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам в недельный срок проработать проект Системы госпланирования с Администрацией Президента. Стратегия «Казахстан-2050» является важной инициативой Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и ключевым документом системы стратегического планирования, который определяет долгосрочное видение развития страны. Для системной реализации этого документа будет внедрен инструмент «Национальные приоритеты», который определит основные акценты развития страны в краткосрочных периодах с учётом задач «Стратегии - 2050». Агентству стратегического планирования совместно с Министерством нацэкономики необходимо до 10 февраля обеспечить внесение соответствующего проекта указа о принятии Национальных приоритетов», - сказал на заседании Правительства Аскар Мамин.

Как отметил Премьер-Министр, Национальный план развития страны до 2025 разработан в реализацию стратегических инициатив Елбасы – Стратегии «Казахстан-2050», 100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ, а также Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева и предвыборной программы партии «Nur Otan».

«Этот документ будет являться ключевым ориентиром на среднесрочную перспективу в работе Правительства для повышения социального благополучия населения через обеспечение устойчивого и качественного роста экономики. Министерству нацэкономики совместно с Агентством стратегического планирования необходимо до 10 февраля обеспечить внесение соответствующего проекта указа о принятии Национального плана развития страны до 2025 года», - сказал Аскар Мамин.

По словам главы Правительства, одним из основных элементов системы государственного планирования станут Национальные проекты.

Аскар Мамин поручил Агентству стратегического планирования совместно с Министерством нацэкономики и заинтересованными госорганами в месячный срок сформировать список Национальных проектов.

«Для качественной реализации Концепции развития госуправления до 2030 года поручаю министерствам нацэкономики, финансов совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам до 15 февраля разработать и внести в Канцелярию Премьер-Министра План конкретных действий. Также поручаю Министерству нацэкономики внести проект актуализированного Плана территориального развития в Канцелярию Премьер-Министра до 1 апреля. Министерствам финансов, нацэкономики и Агентству по защите конкуренции в двухнедельный срок поручаю внести согласованные предложения по реализации Комплексного плана приватизации», - сказал глава Кабмина.

Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами и НПП «Атамекен» Аскар Мамин поручил проработать пакет срочных мер по обеспечению качественного и устойчивого роста экономики и внести его 8 февраля в Канцелярию Премьер-Министра для рассмотрения на следующем заседании Государственной комиссии по восстановлению экономического роста.

«Также в целях качественного проведения переписи населения в текущем году, Кайрат Нематович (Келимбетов - прим. автора), прошу в однодневный срок внести соответствующий проект моего распоряжения. Координацию данного вопроса, Алихан Асханович (Смаилов - прим. автора), поручаю Вам взять на личный контроль в рамках создаваемой специальной рабочей группы. Новый пакет реформ должен обеспечить оперативную перенастройку ключевых политик на восстановление экономики в краткосрочной перспективе и создать условия для выхода на траекторию устойчивого и качественного экономического роста. Продолжим работу в этом направлении», - сказал А. Мамин.