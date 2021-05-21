Подготовить конкретные предложения по развитию агронаучной сферы поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития агропромышленного комплекса на заседании ВЕЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед нами стоит задача наращивания объемов инвестиций АПК, создания единого аграрного и продовольственного рынка союза. В целях внедрения передовых и инновационных технологий, увеличения производства продуктов с высокой добавленной стоимостью следует усилить взаимодействие наших агронаучных учреждений», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании ВЕЭС.

«Полагаю необходимым активизировать совместные усилия по наращиванию экспорта сельхозпродукции и на рынки третьих стран. Полагаю целесообразным поручить комиссии подготовить развернутые и конкретные предложения в данном направлении», - заключил Президент РК.

Напомним, сегодня в режиме онлайн стартовало заседание глав государств ВЕЭС под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Глава государства констатировал, что пандемия и связанные с ней меры прервали процесс глобализации, изменили структуру мирохозяйственного уклада.



