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Подготовить конкретные предложения по развитию агронаучной сферы поручил Президент РК

21 Мая 2021 15:49
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Подготовить конкретные предложения по развитию агронаучной сферы поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития агропромышленного комплекса на заседании ВЕЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Перед нами стоит задача наращивания объемов инвестиций АПК, создания единого аграрного и продовольственного рынка союза. В целях внедрения передовых и инновационных технологий, увеличения производства продуктов с высокой добавленной стоимостью следует усилить взаимодействие наших агронаучных учреждений», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании ВЕЭС.

«Полагаю необходимым активизировать совместные усилия по наращиванию экспорта сельхозпродукции и на рынки третьих стран. Полагаю целесообразным поручить комиссии подготовить развернутые и конкретные предложения в данном направлении», - заключил Президент РК.

Напомним, сегодня в режиме онлайн стартовало заседание глав государств ВЕЭС под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Глава государства констатировал, что пандемия и связанные с ней меры прервали процесс глобализации, изменили структуру мирохозяйственного уклада.


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#Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана   #Промышленность   #Экономика   #ЕАЭС  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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