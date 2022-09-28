Подготовить 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов намерены к 2025 году в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Безусловно, люди – это наше главное богатство. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании форума Digital Bridge 2022 в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально два года назад мировой IT-рынок нуждался в 30 миллионах специалистов. Сегодня потребность составляет уже 100 миллионов, а к 2025 году возрастет до 200 миллионов. Очевидно, что с течением времени эта цифра будет только увеличиваться. Поэтому спрос на профессионалов этой сферы будет колоссальным», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Было отмечено, как планируют выходить из данной ситуации в Казахстане.

«Мы очень хорошо понимаем этот вызов, поэтому поставили задачу к 2025 году подготовить как минимум 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов», - добавил Касым-Жомарт Токаев.