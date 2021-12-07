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    Подельников осудили за 23 кражи в Атырауской области

    7 Декабря 2021, 09:45

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Преступная группа, обокравшая 23 дома, осуждена в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В период с 2018 по 2021 годы преступная группа в составе двух человек похищала драгоценности и бытовую технику в жилых домах города Кульсары. Имущественный ущерб, причиненный 23 потерпевшим, составил 3,3 млн тенге.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые 26 и 27 лет.

    Преступная группа по предварительному сговору проникала в дома через окна.

    Двое подозреваемых были задержаны и помещены в ИВС отдела полиции Жылыойского района.

    По решению суда они признаны виновными по части 3 статьи 188 УК РК. 26-летний обвиняемый был приговорен к трем годам лишения свободы, а его 27-летний подельник – к двум.

    Автор:

    Атырауская область Судебный процесс Криминал
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