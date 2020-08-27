Поддержку праймериз «Nur Otan» выразили соотечественники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поддержку праймериз «Nur Otan» выразили қандастар - соотечественники, переселившиеся из ближнего и дальнего зарубежья. 26 августа состоялась zoom-конференция, посвященная внутрипартийному отбору с участием секретаря партии Армана Кырыкбаева. Модератором онлайн-конференции выступил журналист, блогер Айдос Жуканулы, передает МИА «Казинформ».

Также приняли участие заслуженный деятель Казахстана Дукен Масимханулы, профессор кафедры востоковедения Евразийского национального университета Турсынхан Закенулы, член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Ауыт Мукибек, специалист международного класса по маркетингу и PR Назгуль Жарданбек, руководитель Центра поддержки журналистов «Мінбер» журналист Есенгуль Кәпкызы, руководитель Департамента поддержки соотечественников некоммерческого АО «Фонд «Отандастар» Газиз Тастаев и другие активные и неравнодушные соотечественники.

Айдос Жуканулы отметил, что праймериз партии «Nur Otan» предоставляет всем широкие возможности, и является подтверждением того, что наша страна придерживается демократических принципов.

Соотечественники – одни из них вернулись на Родину тридцать лет назад, другие – недавно, поднимали проблемы в той сфере, в которой работают, и говорили о желании решить их посредством участия в праймериз.

Дукен Масимханулы дал оценку праймериз как открытости правящей партии. Он рассказал о своем намерении участвовать во внутрипартийном отборе и поднимать ряд вопросов в сфере образования и науки:

– Хочу внести свой вклад в развитие нашего независимого государства, как гражданин, посвятивший жизнь образованию и науке. Мы благодарны партии «Nur Otan», которая предоставила нам такую возможность.

Участник внутрипартийного отбора – член НСОД Ауыт Мукибек ответил на вопрос о том, что праймериз дает соотечественникам:

– Праймериз – это большая возможность для участия наших соотечественников в политических процессах. И беспрецедентный способ отбора депутатов. Соотечественники больше знают о проблемах, переселяющихся в страну, поэтому их участие в выборах очень важно.

В свою очередь Назгуль Жандарбек отметила, что не останется в стороне:

– Партия работает над отбором активных граждан. Я также хочу посвятить результаты своей 30-летней работы государственной службе.

Поэт и писатель Аскерхан Актай отметил, что праймериз – один из позитивных шагов, который принесет стране новое веяние.

– Моя цель – поддерживать экономические, социальные и духовные проблемы наших соотечественников, решать их. Думаю, праймериз будут честными. Я верю, что по их итогам будут избраны граждане, которые внесут значительный вклад в будущее страны, – сказал он.

В ходе конференции руководитель Центра информационной поддержки Фонда «Отандастар» Болат Заут призвал граждан принять участие в праймериз, чтобы внести свой вклад в дальнейшее развитие страны.

Есенгуль Кәпқызы указала на важность повышения конкурентоспособности и пожелала преодолеть испытания, стоящие перед партией и народом.

Кайрат Бодаухан, старший преподаватель кафедры экономической теории и права Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина, предложил участникам праймериз приложить усилия для поднятия демографических вопросов в стране и оживления сельского хозяйства. Профессор ЕНУ Турсынхан Зекенулы выразил уверенность, что в Парламент придут люди, заботящиеся о нуждах своих братьев и сестер за рубежом.

Генеральный директор ТОО «Ерке-Нұр» Фарида Мерхамкызы отметила, что активно участвует в решении вопросов о миграции, вместе со всеми участвует в политической жизни, а также заявила о своем намерении принять участие в праймериз и приложить все усилия, чтобы работать на высоком уровне.

В заключение конференции секретарь партии «Nur Otan» Арман Кырыкбаев остановился на том, насколько внутрипартийный праймериз оправдает надежды населения:

– Мы возлагаем большие надежды на праймериз, которые являются эффективным способом модернизации депутатского состава от партии «Nur Otan». Для реализации этого нужны граждане, которые могут выступать перед населением, ответить за свои слова, предъявлять требования, не только обещать, но и выполнять обещанное. Конкурс есть конкурс. Это борьба, соперничество. В каждом регионе есть свои активисты. Все они хотят в этих праймериз прийти к победе. А мы сделаем все, что от нас зависит, – сказал секретарь партии.



