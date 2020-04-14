Поддержку от фонда Birgemiz получили 12 419 жителей Усть-Каменогорска и Семея

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации инициативы Первого Президента Нурсултана Назарбаева нуждающиеся жители Усть-Каменогорска и Семея получили по 50 тысяч тенге из республиканского общественного фонда Birgemiz. Общая сумма выплат составила более 620 млн тенге, передает МИА «Казинформ».

Как рассказал первый заместитель председателя ВКОФ партии Nur Otan Олег Чугунков, помощь оказывается жителям городов, где введены ограничительные меры, из числа социально уязвимых групп с самым низким уровнем дохода. Среди них – малообеспеченные и многодетные семьи, а также воспитывающие ребенка с особыми потребностями. Кроме того, нуждающиеся инвалиды и пенсионеры по возрасту, получающие минимальную пенсию и входящие в список социально уязвимых слоев населения. Еще – дети-сироты, участники Великой Отечественной войны и инвалиды, приравненные к ним, труженики тыла

Так, в Усть-Каменогорске материальную помощь в размере 50 тысяч тенге получили 5005 человек, в Семее – 7414. Денежные средства перечислены через банки второго уровня на карточный или текущий счет физического лица. При этом банковская комиссия не взимается, а поступившие средства не удерживаются в счет погашения долгов по кредитам, если таковые имеются у граждан.

Жительница Усть-Каменогорска Маржан Бадыганова была приятно удивлена sms-сообщению с текстом: «На Ваш счет поступило 50 тысяч тенге. #BizBirgemiz #МыВместе #Елбасы #Nur Otan».

«У меня четверо детей и сейчас я в декретном отпуске. С тех пор, как в городе ввели ограничительные меры, мой муж временно остался без работы. Поэтому для нас эти деньги – существенная поддержка. Хочу сказать спасибо Елбасы и партии Nur Otan за то, что в такое непростое время не забыли про нас», – выразила благодарность многодетная мама.

Также помощь от фонда Birgemiz пришла как нельзя кстати к жительнице села Самсоновка Наталье Бахватдиновой, которая оказалась в трудной жизненной ситуации. Не так давно женщина овдовела, на ее иждивении остались четверо несовершеннолетних детей. В связи с введенными ограничениями в городе, она осталась без работы.

«Хочу выразить огромную благодарность партии Nur Otan и всем неравнодушным людям, которые откликнулись на призыв Елбасы поддержать сограждан в это непростое время. Спасибо, что не оставили нас без поддержки», – сказала Наталья Бахватдинова.



