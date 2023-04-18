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    Поддержку молодежи категории NEET усилят в Казахстане

    18 Апреля 2023, 08:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодым людям начнут активнее помогать в трудоустройстве и оказывать другие формы поддержки. Соответствующее постановление принято Правительством РК в рамках укрепления государственной молодежной политики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Документом определяются компетенции ряда центральных госорганов по адресной работе с молодежью со статусом «без работы и учебы» (категория «NEET»). За Минтруда закреплено содействие в трудоустройстве временно неустроенной молодежи, а также осуществление мониторинга государственного социального заказа по вопросам трудовой занятости молодежи. Минкультуры будет осуществляться комплекс мер, направленных на организацию культурного просвещения и досуга молодежи.

    Кроме того, постановлением создаются условия для утверждения квалификационных характеристик специалистов по работе с молодежью, правил создания молодежных трудовых отрядов, а также правил внедрения индекса развития молодежи.

    На сегодня доля молодежи категории «NEET» в республике составляет 6,3%, что является относительно низким показателем по сравнению, к примеру, с Россией, Великобританией, США, Италией и рядом других стран.

    Правительство Казахстана принимает системные меры по снижению доли молодежи категории «NEET» посредством социальной поддержки, помощи в получении образования и трудоустройстве.

    Ранее сообщалось, что долю молодежи категории NEET планируют снизить в Казахстане до 3,5%.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Общество Молодежь
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