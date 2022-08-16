Поддержкой за счет Фонда всеобуча охватят 475 тыс. казахстанских учащихся

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов провел селекторное совещание по вопросам обеспечения детей из малообеспеченных семей школьной формой и принадлежностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Напомним, ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил взять на контроль проблемные вопросы, связанные с обеспечением школьной формой и принадлежностями, а также поддержкой малообеспеченных семей в преддверии начала учебного года.

Вице-премьер заслушал отчеты уполномоченных органов о принимаемых мерах по недопущению спекулятивного роста цен на школьные товары. Также на совещании была заслушана информация Министерства просвещения по оказанию материальной помощи детям из социально уязвимых слоев населения за счет средств Фонда всеобуча.

Ежегодно в рамках программы всеобщего обязательного среднего образования оказывается материальная помощь детям из социально уязвимых слоев населения. Финансовые средства, выделяемые на оказание помощи обучающимся отдельных категорий, направляются для приобретения одежды, обуви, учебников, учебных пособий, школьно-письменных принадлежностей, организацию питания по месту обучения, оказание финансовой помощи.

Так, в текущем году за счет Фонда всеобуча регионами планируется охватить поддержкой более 475 тыс. учащихся. Общий объем выделяемых средств составляет 49 млрд тенге. До настоящего времени оказание материальной помощи осуществлялось централизованно местными исполнительными органами по итогам государственных закупок.

Учитывая многочисленные обращения родителей, получающих помощь из Фонда всеобуча, по качеству и ассортименту приобретаемых товаров, в текущем году изменен механизм оказания материальной помощи путем перечисления денежных средств непосредственно на карт-счета родителей. Данные изменения направлены на:

- обеспечение самостоятельного выбора родителями поставщиков одежды, школьных принадлежностей;

- установление равномерного объема средств на каждого ребенка (единый принцип);

- снижение стоимости школьной формы за счет расширения возможностей родителей для покупки в различных торговых точках;

- внедрение прозрачного механизма оказания материальной помощи.

Также для оперативного реагирования на обращения граждан Е. Тугжанов поручил обеспечить в организациях образования бесперебойную работу «горячих линий» и усилить агитационную работу по привлечению желающих оказать помощь (волонтеры, бизнесмены, меценаты, НПО и другие).

Работа в данном направлении находится на постоянном контроле Правительства.

Фото:moneysense.ca











