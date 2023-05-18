Поддержка спорта: проекты, которыми гордится Национальная лотерея «Сәтті Жұлдыз»

Национальная лотерея «Сәтті Жұлдыз» помогает бороться с зависимостью от азартных игр­ – как рассказали в офисе лотереи, в рамках специального проекта организованы бесплатные семинары и лекции, которые помогают бороться с игровой зависимостью. Это не единственный социальный проект, инициированный «Сәтті жұлдыз». Лотерея установила прочные и добрые отношения с казахстанским спортом и регулярно перечисляет деньги в поддержку наших атлетов: всего на развитие спорта так направлены более 7 миллиардов тенге, в том числе 3,7 миллиарда – за 2022 год.

Национальная лотерея – генеральный спонсор международного шахматного фестиваля. Где помимо гроссмейстеров с мировым именем, юные участники соревновались за Кубок первой чемпионки мира в Казахстане Бибисары Асаубаевой. В рамках турнира наши юные шахматисты встретились с известными мировыми шахматистами, такими как: Хоу Ифань, Айком Мартиросяном, Владимиром Крамником, Борисом Гельфандом, Винсентом Кеймером и другими.

Лотерея – активный участник проекта известного казахстанского силача Сергея Цырульникова под названием «100 аулов». Проект знакомит детей из сел со спортивной культурой и приобщает к здоровому образу жизни. Благодаря этой акции более 100 сельских школ получили спортивный инвентарь, а для детей провели мастер-классы и тренировки. Важно отметить, что во время XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении обозначил важность реализации подобных социальных проектов в регионах.

Еще один проект, который «Сәтті Жұлдыз» осуществляет вместе с Казахстанской федерацией эстетической групповой гимнастики называется «Сұлу – территория счастливого детства», и тоже нацелен на сельских девочек, которые получили возможность заниматься с профессиональными тренерами.

Начиная с 2023 года лотерея обязана отчислять не менее 10 процентов от разницы между выручкой и призовым фондом в общественный фонд «Қазақстан халқына». Но уже в 2022 году «Сәтті Жұлдыз» добровольно перечислила в фонд 101 миллион тенге, а в первом квартале нынешнего года ­– 1 миллиард тенге.



