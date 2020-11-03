Поддержка предпринимательства по программе «Бастау бизнес» продолжается в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» успешно реализуется в Акмолинской области. Одна из ее направлений – госпрограмма «Бастау бизнес», стала особенно популярной среди населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

С начала года в области основам предпринимательства обучились 1 323 человека, выдано 586 грантов.

По информации специалиста Буландынского центра занятости Айжан Мухамедиевой в этом году на курсы предпринимательства направлено 208 человек, 168 из них получили сертификаты и подали заявки на грантовое финансирование.

В числе обладателей грантов многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями. Благодаря этому проекту они получили возможность открыть свое дело. В текущем году на Буландынский район выделено 35 грантов, сейчас дополнительно предоставлено еще 15.

Одна из них, Марта Хайсар, мать восьмерых детей. Благодаря грантовому финансированию ей удалось приобрести две новых швейные машинки. Вот уже на протяжении года она самостоятельно зарабатывает деньги в своем небольшом домашнем швейном цеху, отшивая на заказ подушки, костюмы, убранство для дома.

«Я уже более двадцати лет занимаюсь швейным делом и ткачеством. Вот только пройдя обучение по проекту «Бастау бизнес», я имею возможность самостоятельно зарабатывать. Спасибо государству за такую возможность открыть свое дело. Я получила не просто предпринимательские навыки, но и в целом общее направление. Считаю, что неплохо ориентируюсь в бизнес-среде», - поделилась предпринимательница.

Центр занятости продолжает выполнять свою первоочередную задачу – обеспечивать граждан постоянным заработком, помогая им развивать свое дело в рамках государственных программ.

За четыре года по проекту в регионе обучились свыше 8 тысяч человек, более 3 тысяч открыли свое дело.