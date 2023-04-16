Поддержка науки, подарок Рыбакиной, апрельский «бесқонақ» – обзор недели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Итоги встреч и переговоров Президента Казахстана с главами государств, новые задачи для отечественной науки, День космонавтики, зима не сдает позиций - об этом в обзоре событий прошедшей недели в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Рабочие встречи Президента Казахстана

Казахстан-Азербайджан

Минувшая неделя началась с официального визита Президента Азербайджана в Казахстан. 10 апреля 2023 года Ильхам Алиев по приглашению Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану. В столичном аэропорту его встретил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Акорде. В честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. Встреча глав двух государств состоялась в узком составе.

Президенты Казахстана и Азербайджана определили новые точки роста о взаимодействии государств.