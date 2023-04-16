Поддержка науки, подарок Рыбакиной, апрельский «бесқонақ» – обзор недели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Итоги встреч и переговоров Президента Казахстана с главами государств, новые задачи для отечественной науки, День космонавтики, зима не сдает позиций - об этом в обзоре событий прошедшей недели в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Рабочие встречи Президента Казахстана

Казахстан-Азербайджан

Минувшая неделя началась с официального визита Президента Азербайджана в Казахстан. 10 апреля 2023 года Ильхам Алиев по приглашению Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану. В столичном аэропорту его встретил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Акорде. В честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. Встреча глав двух государств состоялась в узком составе.

Президенты Казахстана и Азербайджана определили новые точки роста о взаимодействии государств.

Фото: akorda.kz





«На переговорах в узком составе мы обстоятельно обсудили ряд актуальных тем нашей повестки, определили новые точки роста о взаимодействии наших государств, обменялись мнениями по укреплению диалога в рамках международных структур. Все эти моменты будут соответствующим образом в совместном заявлении, которое мы подпишем сегодня», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Затем президенты продолжили переговоры с участием официальных делегаций двух государств. Стороны обстоятельно обсудили ключевые вопросы казахско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, уделив особое внимание укреплению политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Фото: akorda.kz





По итогам переговоров президентов Казахстана и Азербайджана были подписаны Совместное заявление и Протокол о создании Высшего Межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики, а также ряд важных документов.

Президенты с удовлетворением констатировали существенное продвижение двух стран в торгово-экономическом взаимодействии. Объем двустороннего товарооборота вырос на 40%, достигнув полумиллиарда долларов. Касым-Жомарт Токаев считает, что по мере полноценного раскрытия экономического потенциала Казахстана и Азербайджана этот показатель может быть увеличен до 1 миллиарда долларов. По его мнению, озвученные сегодня цифры по увеличению товарооборота между двумя странами, вполне реальны.

Это мнение поддержал Президент Азербайджана. «Среднесрочная перспектива выйти на миллиард долларов товарооборота вполне реальна, тем более в рамках достигнутых договоренностей. Мы должны дополнять инфраструктуру друг друга, промышленный потенциал друг друга тем. Главное, что есть общий очень позитивный настрой на укрепление сотрудничества», - отметил Ильхам Алиев.

Фото: akorda.kz





Главы государств договорились об увеличении поставок нефти и укрепление гуманитарных связей, посетили МФЦА «Астана», посадили деревья в Ботаническом саду и торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны. Также Казахстан выразил поддержку усилиям Азербайджана и Армении по заключению мирного договора

Более двадцати материалов подготовили корреспонденты МИА «Казинформ», посвященных визиту Президента Азербайджана в Казахстан. В итоговом материале корреспондента Азамата Сыздыкбаева были отмечены все важные моменты встречи глав двух государств.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что этот визит имеет большое значение для укрепления сотрудничества двух стран. «Азербайджан для нас не просто важный и надежный партнер, а братское и близкое государство. Опираясь на незыблемые узы многовековой дружбы и взаимной поддержки, мы выстроили эффективное межгосударственное сотрудничество, которое сегодня развивается в духе подлинного стратегического партнерства и союзничества», - отметил Президент Казахстана.

Фото: akorda.kz





Казахстан - Иран

14 апреля 2023 года Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-иранских отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан и наступающего праздника Ораза айт.

Фото: akorda.kz





Пресекать коррупцию среди высокопоставленных лиц

На этом вопросе акцентировал внимание Президент во время встречи с председателем Агентства по противодействию коррупции Асхатом Жумагали.

Как стало известно из доклада руководителя Антикора, только за первый квартал этого года было зарегистрировано свыше 500 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено более 400 лиц, в том числе 53 руководителя различного уровня.

Фото: akorda.kz





Президент отметил исключительную важность устранения системных причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям, поручив особое внимание уделить выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных лиц.

Особое внимание развитию предпринимательства в стране

Этот вопрос Президент Казахстана обсудил с председателем президиума НПП «Атамекен» Раимбеком Баталовым. Главу государства проинформировали о деятельности Палаты по решению проблем отечественного предпринимательства.

Фото: akorda.kz





Подарок для Рыбакиной

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял теннисистку Елену Рыбакину, которая приехала в Астану для участия в матче Кубка Билли Джин Кинги в составе сборной Казахстана. Президент поздравил победительницу Уимблдона с блестящими выступлениями на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами.

Фото: akorda.kz





В свою очередь Елена Рыбакина поблагодарила Президента за поддержку и искренние поздравления в моменты ее побед. Позже, на пресс-конференции, она рассказала, что Глава государства подарил ей именные часы и платок.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, на сегодняшний день теннисом в стране занимаются более 30 тысяч человек, из которых более 10 тысяч – дети до 10 лет. В целях массового охвата людей данным видом спорта в 17 регионах страны построены корты, успешно реализуются проекты Baby tennis, «Теннис до 10».

15 апреля стало известно, что во второй день соревнований матча Казахстан — Польша за выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг, теннисистки нашей сборной Казахстана одержали третью победу в противостоянии с Польшей и досрочно оформили выход в финальный турнир, который состоится в ноябре этого года.

Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана





Развитие науки и технологий - важный сегмент госполитики страны

Развитие науки является одним из важнейших направлений государственной политики, отметил Президент РК на первом заседании Национального совета по науке и технологиям, которое состоялось 12 апреля 2023 года

Фото: t.me/aqorda_resmi

«К сожалению, у нас в стране многие годы науке не уделялось должного внимания. В связи с этим накопилось много нерешенных вопросов. Можно сказать, что эта сфера отстает. Если мы хотим стать процветающей страной, мы должны восполнить этот пробел. Поэтому моим Указом был создан Национальный совет по науке и технологиям. Ему присвоен статус совета при Президенте», - сказал Глава государства.

Президент открыто заявил о том, что Казахстан критически отстает в наиболее передовых отраслях науки. В стране крайне мало современных наукоемких производств.

«Так, 65% отечественных предприятий относятся к третьему технологическому укладу – это сырьевой сектор и металлургия. 34% – машиностроение и нефтехимия, относящиеся к четвертому укладу. Лишь 1% составляют микроэлектроника, роботизация, которые соответствуют пятому укладу. Касым-Жомарт Токаев поручил создать в регионах технопарки и инжиниринговые хабы.

Говоря о проблемах отечественных НИИ, их плачевном материально-техническом состоянии, Президент Казахстана подчеркнул, что требуется прямое бюджетное финансирование ведущих научно-исследовательских институтов, предусматривающее модернизацию их научной инфраструктуры, строительство современных лабораторий, необходима поддержка молодых ученых.

Президент высказался также о том, что новая модель науки должна основываться на партнерстве государства и бизнеса. По его мнению, именно такой подход позволит решить социально-экономические проблемы.

Выступившая на Нацсовете президент Национальной академии наук РК Кунсулу Закарья подняла актуальный вопрос о необходимости ускоренного развития геномных технологий. Научно-техническая программа, которая позволит объединить все геномные лаборатории страны в уникальный научно-технологический кластер, сможет обеспечить разработку передовых научных решений», - отметила она.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Говоря об авторитете и статусе Национальной академии наук, недавно получившей статус при Президенте, Касым Жомарт Токаев отметил: «Быть настоящим ученым – это не значит обладать званиями академика или доктора, а значит отдавать все свои силы научным исследованиям и приносить пользу обществу. Поэтому в работе Национальной академии наук должны произойти кардинальные изменения.

Глава государства поздравил ученых с Днем науки и подчеркнул, что государство высоко ценит и поддерживает труд ученых.

Космические технологии

12 апреля 2023 года исполнилось 62 года со дня прорыва человечества в космос. Первый полет человека - летчика Юрия Гагарина в космос состоялся с казахской земли – космодрома Байконур. МИА «Казинформ» подготовило цикл материалов, посвященной этой тематике. Интервью с главой Казкосмоса в рубрике «Гость Казинформа» о космических проектах Казахстана, материалы с космодрома Байконур в День космонавтики, новости о достижениях молодежи в создании космических технологий, репортаж о первом экипаже, который начал эксперимент в комплексе по имитации космического полета – все это свидетельствует о заметном интересе к развитию космической отрасли страны. Роскосмос и Казкосмос сверяют свои рабочие планы на космическом комплексе «Байконур».

Апрельский «бесқонақ» -2023

Начавшая солнечным теплом неделя к выходным дням в столице Казахстана и северных регионах страны резко изменилась. Пронизывающий холодный ветер с высокой скоростью, шторм, снегопад, метель, понижение температуры до минусовой. В пяти областях в связи с резким ухудшением погодных условий (дождь, снег, метель) было введено временное ограничение движения. Астану накрыло снегом.

Старожилы считают, что это «бесқонақ» - погодное явление, когда в середине весной зима делает попытку вернуть свои права. По преданию, бес кунаков (пять гостей), понадеявшись на теплую весеннюю погоду, выехали в дальнюю дорогу и погибли в степи от безжалостного ветра и холода.

По прогнозу синоптиков, снежная и ветреная погода ожидается на севере Казахстана в ближайшие несколько дней. «Казгидромет» пояснил, что территория Казахстана окажется под властью активного, влажного циклона из районов Черного моря и холодного арктического воздуха из районов Скандинавского полуострова. Столкновение холода и тепла уже привел к активизации фронтальных разделов, в связи с этим ожидается такая неустойчивая погода.

Осадки ожидаются и сегодня, 16 апреля.

Но, несмотря на непогоду, у казахстанцев праздничные выходные. Вчера, 15 апреля, в стране отмечался День влюбленных – День Козы Корпеша и Баян-Сулу, а в воскресенье, 16 апреля православные празднуют Пасху, с которой жителей страны поздравил Президент страны.