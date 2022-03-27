Поддержка инициатив Президента, долгожданный Наурыз-2022 с отменой масочного режима, зима не сдает позиций – обзор событий недели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нынешний праздник Наурыз, знаменующий Новый год по восточному календарю, казахстанцы ждали с особым чувством новых перемен и надежд. Ослабление карантинных мер и возможность, наконец, встретиться, выполнение поручений Главы государства по улучшению жизни и обсуждение новых инициатив в обществе, наступление долгожданной весны и празднование Наурыза – 2022, как символа обновления и возрождения новой жизни – об этом в обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

В День весеннего равноденствия Президент страны Касым-Жомарт Токаев поздравил всех соотечественников с Наурызом и прибыл для участия в праздновании в Алматы. «Я приехал сегодня в Алматы, чтобы отпраздновать с вами Великий день. Алматы – золотая колыбель нашей независимости. Именно в этом месте возобновилось празднование народного праздника. Алматы – духовный, культурный и деловой центр казахстанского народа. Здесь сосредоточены представители интеллигенции, искусства, образования, науки и бизнеса», - сказал Президент, отметив, что Наурыз -это праздник добра, созидания, благополучия, единения, истинного сострадания и взаимной заботы людей.

С праздником Наурыз Главу государства поздравили президенты Кыргызстана, Туркменистана и Ирана, а корреспонденты МИА «Казинформ» представили полную картину празднования в стране, подготовив яркие репортажи и интересные исторические материалы из регионов , зарубежных стран, где имеются дипломатические миссии Казахстана.

В течение прошедшей недели Президент РК провел ряд важных встреч по выполнению задач, обозначенных в Послании народу Казахстана. Глава государства принял министра национальной экономики Алибека Куантырова и дал ему ряд поручений. Речь шла о реализации Программы повышения доходов населения и комплекса мер по контролю и снижению инфляции. Глава Миннацэкономики сообщил, что в рамках выполнения поручения Президента страны по изменению административно-территориальной структуры страны, комиссия разработала алгоритм работы по созданию новых областей

В этот же день, 24 марта, Президент встретился с уполномоченным по правам человека Эльвирой Азимовой, которая доложила Главе государства о вопросах защиты прав человека на стадии расследования в контексте январских событий. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость тесного взаимодействия с Генеральной прокуратурой и широкого информирования населения о результатах расследования.

Во время встречи с председателем Национального банка страны Президент заслушал отчет о предварительных итогах реализации Нацбанком денежно-кредитной политики в I квартале 2022 года. Галымжан Пирматов доложил о мерах, предпринимаемых для обеспечения финансовой и ценовой стабильности в стране, ситуации на внешних и внутренних рынках, тенденциях, складывающихся на валютном рынке, состоянии золотовалютных резервов Национального банка и активов Национального фонда.

В конце рабочей недели, 26 марта т.г. под председательством Премьер-Министра Алихана Смаилова состоялось очередное совещание по исполнению поручений Главы государства и Плана оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в Республике Казахстан. Представлен анализ роста цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) за минувшую неделю (19-25 марта). Согласно отчетам мониторинговых групп, были проведены проверки соблюдения предпринимателями допустимой 15%-ной розничной надбавки на СЗПТ. В результате за неделю было выявлено 749 нарушений — фактов превышения допустимой розничной надбавки на социально значимые продукты питания.

Одним из популярных материалов МИА «Казинформ» на неделе было разъяснение Госсекретаря РК Ерлана Карина о новом определении «Вторая республика», которое использовал в своем выступлении в Алматы Президент Касым-Жомарт Токаев. «Вторая республика», «Новый Казахстан» - фактически, эти две идеологемы имеют одну суть, различаясь лишь в акцентах. «Новый Казахстан - это обновление общества и нации, а Вторая республика это обновление государственной модели», - написал Ерлан Карин в своем Telegram-канале.

25 марта 2022 года было опубликовано решение Главного государственного санитарного врача РК , которого так ждали все казахстанцы. Оно касается отмены с масочного режима с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического режима на объектах. Новым документом отменено обязательное ношение масок в помещениях, за исключением медицинских организаций, где ношение маски является обязательным. Также с 28 марта 2022 года вход в административные здания разрешается без Ashyq и без маски, говорится в постановлении Главного санитарного врача Медицинского центра Управления делами Президента РК. А в городе Байконуре отменены все ограничительные мероприятия по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции.

Тем не менее, вирус не дремлет, считают врачи, и более 4,6 тысяч казахстанцев продолжают лечение, а в стационарах страны находятся несколько сотен пациентов с КВИ.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 марта, за сутки в Казахстане выявлены 23 заболевших коронавирусом, выздоровевших - 229 человек. В «красной» и «желтой» зонах нет регионов. В «зеленой» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Свои позиции не сдает и зима. Почти на всей территории страны осадки, ветер, на юге выпал снег, на севере и востоке бушуют метели и бураны. Из-за ухудшения погоды на казахстанско-российской границе из-за скопления грузового транспорта образовалась многокилометровая очередь. Заместитель Премьер-Министра РК - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов прокомментировал ситуацию, объяснив причину задержки грузов с казахстанской стороны.

23 марта 2022 года все выезды из столицы Казахстана были закрыты из-за непогоды. В различных регионах страны из снежных заносов только за сутки было эвакуировано и спасено 687 человек, только в Нур-Султане за сутки было зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия.

Печальное известие пришло в этот же день из Алматы: ушел из жизни Қазақстанның Еңбек Ері, народный артист Казахстан Юрий Померанцев. Президент РК выразил соболезнования родным и близким легендарного актера. «Человек необычайного таланта, мастерства и обаяния, Юрий Борисович внес неоценимый вклад в развитие казахстанского театра и кино. Он подарил нам целое созвездие ярких, самобытных работ, наполненных глубоким смыслом и искренностью чувств», - написал Касым Жомарт Токаев в телеграмме.

Слова поддержки выразил Глава государства Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета Boeing 737, потерпевшего крушение на юге Китая. По информации Администрации гражданской авиации Китая, на борту воздушного судна находились 132 человека - 123 пассажира (иностранных граждан среди них не было) и 9 членов экипажа.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев посетил Северо-Казахстанскую область, побывал на Петропавловской ТЭЦ-2, где 20 марта 2022 года произошло частичное обрушение дымовой трубы.

Среди радостных событий – награждение орденом «Құрмет» спортсмена-паралимпийца Александра Герлица, а также старшего и главного тренеров Национального Паралимпийского комитета Республики Казахстан Антона Ждановича и Василия Коломиеца. В Указе Президента РК отмечено «за выдающиеся спортивные достижения на XIII Зимних Паралимпийских играх в городе Пекине». Напомним, Александр Герлиц выиграл третью паралимпийскую медаль в истории Казахстана - 8 марта 2022 года спортсмен завоевал «бронзу» в лыжной гонке на 10 км.

Вообще, на минувшей неделе казахстанские спортсмены порадовали своими победами. Сборная Казахстана по футболу обыграла Молдову в первом стыковом матче Лиги наций, казахстанский спортсмен Алексей Ваганов завоевал золотую медаль чемпионата Азии по велоспорту, 16-летняя казахстанка взяла «серебро» юниорского ЧМ в могуле, боксер из Казахстана стал чемпионом мира среди молодежи в полусреднем весе по версии WBO.

Меньше недели осталось до наступления священного месяца Рамазан. В этом году Рамазан начнется 2 апреля и продлится до 1 мая. «Пусть Всевышний дарует нам возможность встретить месяц, полный милости, прощения и награды!» - к этому благословению председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы присоединяются и казахстанцы, с пожеланием мира и благополучия на всей Земле.