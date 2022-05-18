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    Поддерживать Казахстан в достижении климатических целей пообещали в ООН

    18 Мая 2022, 11:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приверженность Казахстана к углеродной нейтральности оценила постоянный координатор ООН в Республике Казахстан Микаэла Фриберг-Стори, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы наблюдаем экологический кризис, а также чрезвычайную ситуацию в области развития в условиях глобальных геополитических вызовов. Вместе мы можем продемонстрировать, что инвестиции в планету означают инвестиции в будущее людей. Я приветствую усилия Казахстана по преодолению экологического кризиса, с которым столкнулся мир. Приверженность страны к углеродной нейтральности до 2060 года, новый экологический кодекс и разработка национальных проектов, таких как «Жасыл Казахстан» и других инициатив показывают приверженность на самом высоком уровне руководства Казахстана и всего общества. Команда ООН будет и дальше поддерживать Казахстан в усилиях по достижению всех климатических целей», - пообещала Микаэла Фриберг-Стори на национальной экспертной консультации «Стокгольм+50» в Нур-Султане.

    Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова подчеркнула, что каждый житель планеты должен ответственно относиться к своей деятельности, влияющей на окружающую среду и сохранять природные богатства.

    Она также напомнила, что для эффективного развития целей устойчивого развития система мониторинга в Казахстане включает в себя 280 индикаторов.

    «В этой связи участие гражданского сектора в обсуждении методов ускоренного перехода Казахстана к модели устойчивого развития через национальные консультации «Стокгольм+50» является важным шагом в распространении наилучших практик по сокращению загрязнения и улучшения окружающей среды. Наш мир подвергается прогрессивным изменениям за счет трансформации экономики и стремительного развития технологий. К сожалению, вместе с этими изменениями меняются климат и окружающая среда. Наша страна выбрала курс на озеленение и нашим министерством проводится большая работа по совершенствованию экологической деятельности», - сказала З. Сулейменова.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ООН Экология Минэкологии Природа Международная деятельность РК
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