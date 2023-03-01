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    Поддерживаем в первую очередь образование - партия Respublica

    1 Марта 2023, 22:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выравнивание различий уровней среднего образования между селом и городом, достойная ежемесячная выплата людям, развитие среднего бизнеса в селе станут главными ориентирами партии Respublica. Об этом заявил сопредседатель партии Respublica Сырымбек Тау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наша партия до сегодняшнего дня провела встречи с более чем 700 тысячами человек, охватила восемь областей, три города. Здесь мы заметили очень большие различия между городом и селами. Многие говорят, что у трудолюбивого человека очень низкая зарплата, разрыв в образовании между учащимися города и села составляет пять лет, достигли коррупционных пределов. Поэтому наша идея заключается в том, что, во-первых, мы должны поднять уровень знаний. Во многих местах люди говорят: «Первое богатство – это здоровье». Нет! Первая основа богатства приходит с образованием. Почему ребенок, родившийся в деревне, не может учиться, как в городе? В чем его вина - мы не можем найти ответа на вопрос. Поэтому мы решаем самое главное - вопрос знаний», - заявил Сырымбек Тау во время теледебатов на телеканале Qazaqstan.

    Во-вторых, по его словам, в селах нет условий для развития среднего бизнеса.

    «У субъектов среднего предпринимательства есть только свои силы и стремления. Поэтому мы трудимся над развитием среднего бизнеса. Зарплаты трудолюбивых людей недооценены. Приезжают из села, работают в городе и получают 70 тысяч тенге. На это невозможно прожить. Поэтому мы должны ценить трудолюбивых людей», - отметил Сырымбек Тау.

    Также сопредседатель партии высказался касательно развития среднего предпринимательства в селах.

    «Мы должны увеличить количество квалифицированных специалистов. Можно сказать, что в современных условиях нет квалифицированного специалиста. Если вы едете в село, в городе нет квалифицированного специалиста. Поэтому мы должны увидеть разницу между селом и городом. Наша главная позиция - поддерживать квалифицированных специалистов, образованных людей, трудолюбивое население», - заявил он.

    Сегодня состоялись дебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента РК. Дебаты прошли в прямом эфире национального канала Qazaqstan.

    В дебатах приняли участие Елнур Бейсенбаев из партии «AMANAT», Жигули Дайрабаев из народно-демократической партии «Ауыл», Сырымбек Тау из партии «Respublica», Асхат Асылбеков из «Народной партии Казахстана», Азаматхан Амиртаев из партии зеленых «Байтақ», Берик Дюсембинов из демократической партии «Ақ жол» и Нурлан Ауесбаев из Общенациональной социал-демократической партии.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Политические партии Выборы в Мажилис
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