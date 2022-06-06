Поддерживаем нашего Президента в его начинаниях – ветераны Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Свою гражданскую позицию в ходе проведения общенационального референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан выразили жители Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Избирательные участки № 51, 49 и 499 по городу Таразу находятся на Химпоселке, в зданиях средних общеобразовательных школ № 7 и 32. В целом, в списках по этим участкам зарегистрировано более 7 тыс. жамбылцев, около 70 % которых пришли 5 июня отдать свой голос на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан.

«Хочу отметить, что референдум проходил в очень доброжелательной стабильной обстановке, - сообщила директор школы-гимназии № 7 Юлия Фрезен. – На нашем избирательном участке № 51 числятся 2 тыс. 704 избирателя. Никаких замечаний со стороны наблюдателей не было, нарушений при проведения референдума не зафиксировано. Голосование проходило при большой активности граждан. Люди приходили голосовать с самого раннего утра, буквально с открытия участка в семь часов утра. И постоянно увеличивался поток желающих отдать свой голос за будущее Нового Казахстана».

В средней школе № 32 расположились сразу два участка – № 49 и 499, зарегистрировано 4 тыс. 357 избирателей. Своим мнением о референдуме с корреспондентом МИА «Казинформ» поделились некоторые из них.

«Для меня лично референдум очень хорошее событие, - сообщила Багдат Жолтаева, жительница Тараза. - Как, думаю, и для всего нашего народа. Мы надеемся только на лучшее. И ждем только хорошее от завтрашнего дня. Это так и будет, потому что мы уверены в нашем Президенте».

Супруги Вероника и Федор Соколовы уверены, что грядущие изменения в Конституции Республики Казахстан помогут осуществить положительные преобразования в обществе.

«Жизнь не стоит на месте, и реалии таковы, что ежедневно все, во всех сферах жизни, стремительно меняется. А устаревшие законы этому мешают. Думаем, это вполне закономерный процесс – внесение изменений и поправок в законодательные документы. Ведь законы пишут люди, и для людей. Поэтому мы ожидали, когда в Казахстане законы начнут приводить в соответствие современным реалиям. Это первый за последние 27 лет референдум по поправкам в Конституцию. Провести его предложил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на съезде Ассамблеи народа Казахстана. И мы, как граждане Казахстана, поддерживаем нашего Президента в его начинаниях», - подчеркнули ветераны.

В Жамбылской области на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан отмечалась активность граждан в ходе общенационального референдума – для 688 001 голосующих работали 492 избирательных участка. В Таразе на референдуме работали 125 избирательных участков, зарегистрирован 249 тыс. 101 избиратель.

По данным Центральной комиссии референдума, по состоянию на 22:00 часов времени столицы 5 июня 2022 года бюллетени получили 69,59 % от общего количества граждан, включенных в списки по Жамбылской области.