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Поддержавших проект «Бакытты бала» меценатов отметили в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе подвели итоги масштабного проекта «Бақытты бала», наградив самых активных участников - акимов, бизнесменов, руководителей предприятий , передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.
В мероприятии приняли участие депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, представители международных и неправительственных организаций, дети из Актобе и всех районов области.
«Этот год особенный для казахстанцев - год возрождения и развития с новой силой национально-духовных и общечеловеческих ценностей. Согласно поручениям Главы государства, программе «Рухани жаңғыру», в нашей области текущий год объявлен Годом ребенка, мероприятия которого объединили в проект «Бақытты бала». С начала года в рамках проекта было реализовано много очень важных инициатив. От имени руководства области выражаю благодарность всем предпринимателям, компаниям и организациям, акимам районов и города Актобе за участие в проекте. В следующем году он найдет свое продолжение благодаря объявлению Главой государства 2019 года - Годом молодежи», - подчеркнул в приветственной речи аким области Бердыбек Сапарбаев.
Проект «Бақытты бала» был реализован при поддержке международных общественных организаций ЮНИСЕФ, ПРООН, благотворительных фондов, Министерства образования и науки.
«Проект не имеет аналогов не только в Казахстане, но и в странах СНГ. Очень большая работа в области проводится по поддержке и защите детства, особенно детей с ограниченными возможностями. Этот опыт необходимо распространять в других регионах», - отметила вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева.
Результаты проекта действительно впечатляют. Только за этот год в Актюбинской области создан первый в стране круглогодичный оздоровительный инклюзивный лагерь «Куншуак». За счет внебюджетных средств открыты центр для детей с аутизмом, коррекционный детсад, реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями.
Введено в эксплуатацию 177 спортивно-игровых площадок, летний аквапарк, Ледовый дворец, теннисный центр, продолжается строительство легкоатлетического манежа.
Открыты 25 IT-классов, школы оборудованы 24 3D-принтерами, 27 комплектами робототехники, 28 ультракороткофокусными проекторами.
120 тысяч школьников области были охвачены летним отдыхом, в том числе 15 тысяч детей отправились в туристические путешествия по сакральным местам и достопримечательностям Казахстана, а более 700 одаренных ребят побывали в лучших летних оздоровительных и образовательных лагерях нашей страны, дальнего и ближнего зарубежья. Также впервые в области открыт круглогодичный учебно-познавательный центр «Асем».
Акцент в рамках проекта был сделан и на всесторонней поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате сберегательные счета детей в ЖССБК предприятия и государственные органы с начала года пополнили на 80 миллионов тенге, 81 сироте были вручены ключи от новых квартир и домов.
Подводя итоги, аким области Бердыбек Сапарбаев наградил тех, кто внес особый вклад в реализацию проекта. В их числе акимы Хромтауского и Мугалжарского районов Амангали Бердалин и Ербол Данагулов, генеральный директор ТОО «Актюбинская медная компания» Елена Бондаренко, директор медицинского центра «Дару жарығы» Галымжан Елеуов, учредитель лагеря «Асем» Рабига Тасыбаева, директор детского лагеря «Күншуақ» Кенжегазы Байгазин, генеральный директор АО «СНПС Актобемунайгаз» Ван Цзюнь Жень и другие.
Мероприятие продолжилось красочным театрализованным представлением с участием свыше 1000 детей.
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