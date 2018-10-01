Поддержавших проект «Бакытты бала» меценатов отметили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе подвели итоги масштабного проекта «Бақытты бала», наградив самых активных участников - акимов, бизнесменов, руководителей предприятий , передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В мероприятии приняли участие депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, представители международных и неправительственных организаций, дети из Актобе и всех районов области.

«Этот год особенный для казахстанцев - год возрождения и развития с новой силой национально-духовных и общечеловеческих ценностей. Согласно поручениям Главы государства, программе «Рухани жаңғыру», в нашей области текущий год объявлен Годом ребенка, мероприятия которого объединили в проект «Бақытты бала». С начала года в рамках проекта было реализовано много очень важных инициатив. От имени руководства области выражаю благодарность всем предпринимателям, компаниям и организациям, акимам районов и города Актобе за участие в проекте. В следующем году он найдет свое продолжение благодаря объявлению Главой государства 2019 года - Годом молодежи», - подчеркнул в приветственной речи аким области Бердыбек Сапарбаев.



Проект «Бақытты бала» был реализован при поддержке международных общественных организаций ЮНИСЕФ, ПРООН, благотворительных фондов, Министерства образования и науки.

«Проект не имеет аналогов не только в Казахстане, но и в странах СНГ. Очень большая работа в области проводится по поддержке и защите детства, особенно детей с ограниченными возможностями. Этот опыт необходимо распространять в других регионах», - отметила вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева.

Результаты проекта действительно впечатляют. Только за этот год в Актюбинской области создан первый в стране круглогодичный оздоровительный инклюзивный лагерь «Куншуак». За счет внебюджетных средств открыты центр для детей с аутизмом, коррекционный детсад, реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями.











Введено в эксплуатацию 177 спортивно-игровых площадок, летний аквапарк, Ледовый дворец, теннисный центр, продолжается строительство легкоатлетического манежа.

Открыты 25 IT-классов, школы оборудованы 24 3D-принтерами, 27 комплектами робототехники, 28 ультракороткофокусными проекторами.

120 тысяч школьников области были охвачены летним отдыхом, в том числе 15 тысяч детей отправились в туристические путешествия по сакральным местам и достопримечательностям Казахстана, а более 700 одаренных ребят побывали в лучших летних оздоровительных и образовательных лагерях нашей страны, дальнего и ближнего зарубежья. Также впервые в области открыт круглогодичный учебно-познавательный центр «Асем».

Акцент в рамках проекта был сделан и на всесторонней поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате сберегательные счета детей в ЖССБК предприятия и государственные органы с начала года пополнили на 80 миллионов тенге, 81 сироте были вручены ключи от новых квартир и домов.

Подводя итоги, аким области Бердыбек Сапарбаев наградил тех, кто внес особый вклад в реализацию проекта. В их числе акимы Хромтауского и Мугалжарского районов Амангали Бердалин и Ербол Данагулов, генеральный ди⁠ректор ТОО «Актюбинская медная компания» Елена Бондаренко, ди⁠ректор медицинского центра «Дару жарығы» Галымжан Елеуов, учредитель лагеря «Асем» Рабига Тасыбаева, ди⁠ректор детского лагеря «Күншуақ» Кенжегазы Байгазин, генеральный ди⁠ректор АО «СНПС Актобемунайгаз» Ван Цзюнь Жень и другие.

Мероприятие продолжилось красочным театрализованным представлением с участием свыше 1000 детей.





