Поддержать свыше семи тысяч заемщиков позволит измененная программа рефинансирования

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о реализации программы рефинансирования ипотечных жилищных займов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках первой части программы предусмотрено рефинансирование ипотечных займов, выданных в период с 2004 по 2009 годы. На сегодняшний день в рамках программы оказана помощь 28 тыс. заемщиков на сумму 172 млрд тенге, снижена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму более 57 млрд тенге. Выделенные банками средства освоены в полном объеме и с учетом револьверного механизма количество рефинансированных займов составит более 40 тыс.

Вторая часть программы запущена 27 марта 2018 года и предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц в тенге по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за доллар). Сумма курсовой разницы (156 млрд тенге) возмещается за счет средств Нацбанка. Банками будет снижена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму более 136 млрд тенге.

На рефинансирование займов валютных ипотечных заемщиков в банки подано более девяти тыс. заявок, из них одобрено на рефинансирование 8 891 заем на сумму 79,8 млрд тенге.

Срок рефинансирования валютных ипотечных займов завершается 31 декабря 2020 года, заемщикам для рефинансирования валютных ипотечных займов необходимо обратиться в банк-кредитор не позднее 15 декабря 2020 года.

По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева 23 декабря 2019 года правлением Нацбанка утверждены изменения и дополнения в программу. Изменения и дополнения в программу предоставляют банкам право на основе тщательного всестороннего анализа финансового и социального положения заемщика по соглашению сторон применять в индивидуальном порядке дополнительные механизмы реабилитации заемщиков, относящихся к категории СУСН, испытывающих трудности с обслуживанием ипотечных займов.

Изменения в программу позволят охватить поддержкой, по данным банков, порядка 7 355 заемщиков, относящихся к категории СУСН, c задолженностью по ипотечным займам на сумму 44,6 млрд тенге, в случае если они испытывают обоснованные трудности с обслуживанием ипотечных займов. С целью возврата в собственность заемщика жилья, числящегося на балансе банка, финансовым институтам предоставлено право осуществить финансирование заемщика либо передать ему жилище в аренду с возможностью последующего выкупа.

«Реализация данных мер будет осуществляться в рамках ранее выделенных на возвратной основе средств», - сообщили в агентстве.



