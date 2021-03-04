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    Поддержать пчеловодство и мараловодство просит сенатор

    4 Марта 2021, 13:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пчеловодство и мараловодство страны стагнирует. С таким заявлением сегодня выступил сенатор Дуйсенгазы Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В числе проблем, с которыми стакиваются фермеры - отсутствие чистопородных пчелосемей и перерабатывающих предприятий, малое количество племенных пасек, недостаточная материально-техническая база и недостатки в работе ветеринарных служб. Улучшить ситуацию должны системное планирование развития отрасли, комплексные исследования, систематизация селекционной работы, а также создание сети районированных и племенных пасек», - сказал Дуйсенгазы Мусин в своем депутатском запросе на пленарном заседании Сената.

    Что касается мараловодческих хозяйств, то в качестве примера её состояния, депутат привел тот факт, что за прошедшие 30 лет численность животных в хозяйствах сократилась вдвое.

    Господдержку сенатор предлагает оказать в рамках разрабатываемого Национального проекта развития АПК на 2022-2026 годы.

    «Принятие конкретных мер в данных направлениях, скоординированные в рамках государственных программ и проекта «Ауыл – ел бесігі», безусловно, придаст импульс повышению благосостояния жителей отдаленных, особенно приграничных населенных пунктов», - заключил депутат.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Промышленность Сельское хозяйство
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