Поддержать пчеловодство и мараловодство просит сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пчеловодство и мараловодство страны стагнирует. С таким заявлением сегодня выступил сенатор Дуйсенгазы Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В числе проблем, с которыми стакиваются фермеры - отсутствие чистопородных пчелосемей и перерабатывающих предприятий, малое количество племенных пасек, недостаточная материально-техническая база и недостатки в работе ветеринарных служб. Улучшить ситуацию должны системное планирование развития отрасли, комплексные исследования, систематизация селекционной работы, а также создание сети районированных и племенных пасек», - сказал Дуйсенгазы Мусин в своем депутатском запросе на пленарном заседании Сената.

Что касается мараловодческих хозяйств, то в качестве примера её состояния, депутат привел тот факт, что за прошедшие 30 лет численность животных в хозяйствах сократилась вдвое.

Господдержку сенатор предлагает оказать в рамках разрабатываемого Национального проекта развития АПК на 2022-2026 годы.

«Принятие конкретных мер в данных направлениях, скоординированные в рамках государственных программ и проекта «Ауыл – ел бесігі», безусловно, придаст импульс повышению благосостояния жителей отдаленных, особенно приграничных населенных пунктов», - заключил депутат.