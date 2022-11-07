Поддержать молодежь Мангистауской области поручил Правительству Глава государства

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Правительство должно оказать поддержку Мангистауской области в сфере молодежной политики. Об этом сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Молодежь региона готова деятельно участвовать в развитии страны, предлагать и воплощать в жизнь прорывные инициативы. Особая ответственность возлагается на молодежные ресурсные центры. Нужно создавать условия для того, чтобы талантливая и активная молодежь могла реализовывать свой потенциал. Местной молодежи для повышения квалификации или трудоустройства необходимо выезжать и в другие регионы, в том числе в Алматы, Астану. Нужно расширять свой кругозор, нельзя ограничиваться только своей областью. Правительство должно оказать поддержку региону в этой сфере», - заявил Касым-Жомарт Токаев.