Поддержаны 700 проектов в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Костанайская область в лидерах в рейтинге по легкости ведения бизнеса. Этому способствует финансовая и нефинансовая поддержка бизнеса со стороны государства. О том, как развивается бизнес в Костанайской области, рассказал в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата области Аслан Жаныспаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам А. Жаныспаева, с начала года в рамках национального проекта по развитию предпринимательства финподдержкой охвачено 722 бизнес-проекта, куда также вошли мероприятия по поддержке предпринимательских инициатив молодежи и лиц из числа социально уязвимых слоев населения.

«Так, к субсидированию части ставки вознаграждения и гарантированию кредитов одобрен 661 проект на общую сумму кредитов 17,5 млрд тенге, в том числе 76 проектов из которых на 1,5 млрд тенге приходится на проекты молодых предпринимателей, 290 проектов на сумму 5,1 млрд тенге приходятся на женщин-предпринимателей», - отметил глава ведомства.

Отдельно А. Жаныспаев остановился на механизме портфельного субсидирования и гарантирования кредитов, благодаря чему предприниматели в селах и моногородах могут получить кредит без отраслевых ограничений под 5 %, а в областном центре – под 6 % годовых.

«Эффективность данного механизма очевидна: благодаря введению портфельной поддержки отдаленные регионы области, такие как Аркалык, Амангельдинский, Джангельдинский, Наурзумский районы, получили возможность прокредитовать своих предпринимателей, не имеющих достаточного залогового имущества, что значительно повысило предпринимательскую активность в указанных регионах. К примеру, если за период с 2011 по 2020 годы в Амангельдинском районе субсидированием и гарантированием по кредитам всего было поддержано девять проектов, то за прошлый год и за семь месяцев текущего года – 86 проектов, что 9,5 раз больше уровня прошлых лет. В Джангельдинском районе в шесть раз, в Аркалыке на 42 %», - пояснил он.

Вместе с тем, наиболее востребованным инструментом поддержки у начинающих предпринимателей в регионе остается грантовое финансирование. Так, в текущем году по итогам первого конкурса грантами до 5 млн тенге поддержано 18 проектов на общую сумму 80 млн тенге, из которых семь проектов на 30 млн тенге реализуются молодыми предпринимателями, а четыре проекта на 17,4 млн тенге – предпринимателями из социально уязвимых слоев населения.

«Что касается грантов в сумме до 400 МРП, за семь месяцев текущего года поддержано 37 проектов на общую сумму 45,3 млн тенге, из которых 26 проектов на 31,8 млн тенге реализуются молодыми предпринимателями, 11 проектов на 13,5 млн тенге – предпринимателями из социально уязвимых слоев населения. Всего в рамках выделенных средств планируется поддержать 465 проектов на 706 млн тенге», - озвучил данные А. Жаныспаев.

По итогам года ведомство планирует обеспечить выпуск продукции МСБ на уровне не ниже 1 трлн тенге и довести его долю в экономике региона до 28,4 %.



