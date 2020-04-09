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    Поддельный алкоголь изготавливали в одном из частных домов Тараза

    9 Апреля 2020, 11:02

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В одном из частных домов Тараза изготавливали поддельную алкогольную продукцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

    В департамент экономических расследований по Жамбылской области поступила информация о том, что несколько жителей города Тараз в частном доме с нарушением порядка и правил маркировки подакцизных товаров занимаются незаконным производством и реализацией алкогольной продукции.

    «В ходе оперативных мер сотрудников департамента ликвидирован подпольный цех по изготовлению контрафактной алкогольной продукции. При обыске обнаружены и изъяты 750 литров спиртосодержащей жидкости, 12 500 учетно-контрольных марок, 11 840 этикеток алкогольной продукции, различное оборудование для изготовления незаконной продукции (емкости, закаточный ключ для упаковки крышек и т.д.), более 1 тыс. бутылок готовой алкогольной продукции», - сообщили в КФМ.

    В настоящее время проводятся следственные мероприятия по сбору и закреплению доказательств.

    «Уважаемые граждане! Если вы столкнулись с правонарушениями в финансовой сфере, или Вам стали известны подобные факты, просим обратиться в департамент экономических расследований по Жамбылской области по телефонам доверия: 8 (7262) 34-75-38, 8 (7262) 347626», - призвали в ведомстве.

    Автор:

    Жамбылская область Борьба с преступностью Минфин РК
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