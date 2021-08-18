Поддельные вакцины от COVID-19 обнаружены в Индии и Африке – ВОЗ

НЬЮ-ДЕЛИ. ВВС - КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об обнаружении поддельных версий вакцины Covishield в Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

В заявлении ВОЗ говорится, что в период с июля по август дозы поддельной вакцины были изъяты властями не только в Индии, но и в Африке.

Организация в своем заявлении также отмечает, что производитель вакцины - Институт сыворотки Индии - подтвердил, что дозы были поддельными.

ВОЗ предупредила, что поддельные вакцины «представляют серьезную опасность для здоровья населения мира» и потребовала изъять их из обращения.

Официального заявления правительства Индии пока не поступало, но, по данным местных источников, министерство здравоохранения страны расследует данный вопрос.

«Несмотря на то, что у нас есть надежная система для предотвращения подобных ситуаций, в этом конкретном случае единственное, что мы хотим гарантировать, - это то, что ни один индиец не получил поддельную вакцину», - сообщил представитель Министерства здравоохранения Индии.

Covishield - это индийская версия вакцины AstraZeneca, которая является наиболее широко используемой вакциной в Индии. На сегодняшний день введено более 486 миллионов доз.

Институт сыворотки Индии поставил миллионы вакцин Covishield в страны Азии, Африки и Южной Америки - в рамках соглашений, подписанных с правительствами разных стран, а также в рамках глобальной схемы Covax для более бедных стран. Индия также отправила дозы вакцины Covishield некоторым своим соседям.

Но после разрушительной второй волны коронавируса в апреле и мае правительство страны решило ускорить кампанию по вакцинации и запретило экспорт вакцины. С тех пор приоритетом Индии остаются ее собственные потребности – страна, скорее всего, не сможет экспортировать Covishield вплоть до конца этого года.

Индия, которая является второй наиболее пострадавшей от коронавируса страной в мире, стремится к концу этого года вакцинировать все свое население.

Около 13% населения страны были полностью вакцинированы с начала кампании в январе этого года.