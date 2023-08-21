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    10:14, 21 Август 2023 | GMT +6

    Поддельные сигареты и алкоголь пытались продать жители ЗКО

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    Кадр из видео/ t.me/afm_rk
    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - У группы лиц изъяли крупную партию табачной продукции в количестве более 1,6 млн пачек на сумму, превышающую 967,5 млн тенге, а также алкогольную продукцию с поддельными учетно-контрольными марками, передает МИА «Казинформ».

    Расследование данного факта завершено региональным департаментом Агентства по финансовому мониторингу.

    «Перевозки незаконной табачной продукции осуществлялись из Кыргызской Республики, хранились и реализовывались в различных местах Уральска. Судом троим подсудимым назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, еще один подсудимый выплатит штраф в размере 1000 МРП. Согласно приговору суда вся изъятая табачная и алкогольная продукция подлежит уничтожению», - сообщили в пресс-службе департамента Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО.



    Ранее жителей Шымкента задержали за сбыт поддельных купюр на общую сумму 23 100 долларов США, а также гашиша общим весом 6 кг.


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