Поддельные сигареты и алкоголь пытались продать жители ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - У группы лиц изъяли крупную партию табачной продукции в количестве более 1,6 млн пачек на сумму, превышающую 967,5 млн тенге, а также алкогольную продукцию с поддельными учетно-контрольными марками, передает МИА «Казинформ».

Расследование данного факта завершено региональным департаментом Агентства по финансовому мониторингу.

«Перевозки незаконной табачной продукции осуществлялись из Кыргызской Республики, хранились и реализовывались в различных местах Уральска. Судом троим подсудимым назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, еще один подсудимый выплатит штраф в размере 1000 МРП. Согласно приговору суда вся изъятая табачная и алкогольная продукция подлежит уничтожению», - сообщили в пресс-службе департамента Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО.





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