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    Поддельные 100-долларовые купюры сбывала группа лиц в Костанае

    14 Октября 2022, 10:41

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области группа лиц занималась сбытом поддельных 100 долларовых купюр. Злоумышленники задержаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента АФМ.

    Фальшивая валюта сбывалась на территории области, при очередной попытке сбыта злоумышленники были задержаны в городе Рудном.

    «При задержании у последних при себе обнаружены поддельные долларовые купюры. В ходе обыска по месту жительства одного из участников преступления также обнаружены поддельные купюры долларов США. Общая сумма изъятых поддельных долларов США составила свыше 28 тысяч долларов США. Злоумышленники задержаны, иная информация в интересах следствия не разглашается», - говорится в сообщении департамента АФМ.

    Кадр из видео/t.me/afm_rk
    Костанайская область Борьба с преступностью
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