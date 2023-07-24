Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Поддельные 100-долларовые купюры на $20 600 выявили в Алматы

    24 Июля 2023, 09:24

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Группа лиц в Алматы намеревалась сбыть поддельные 100-долларовые купюры на общую сумму 20 300 долларов США под предлогом приобретения криптовалюты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    Факт хранения и попытки сбыта выявили сотрудники департамента АФМ по городу Алматы.

    В ходе осмотра автотранспортного средства у одного из задержанных обнаружены и изъяты поддельные денежные средства номиналом 100 долларов США в количестве 3 штук.

    Согласно заключению специалиста, представленные на исследования купюры номиналом 100 долларов США в общей сумме 20600 долларов США образца 2006 и 2017 гг. не соответствуют образцам денежных знаков, выпускаемым Федеральным резервным банком США.

    Начато досудебное расследование и в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения «в виде содержания под стражей».

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нелегальную оптовую продажу вейпов на сумму свыше 80 млн тенге пресекли в Алматы
    Уголовное дело в отношении организатора онлайн-казино 1WIN возбудили в Казахстане
    Создатели финпирамиды «QazHome» обманули казахстанцев на 49 млн тенге
    Поддельные сигареты и алкоголь пытались продать жители ЗКО
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области