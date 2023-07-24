Поддельные 100-долларовые купюры на $20 600 выявили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Группа лиц в Алматы намеревалась сбыть поддельные 100-долларовые купюры на общую сумму 20 300 долларов США под предлогом приобретения криптовалюты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.



Факт хранения и попытки сбыта выявили сотрудники департамента АФМ по городу Алматы.

В ходе осмотра автотранспортного средства у одного из задержанных обнаружены и изъяты поддельные денежные средства номиналом 100 долларов США в количестве 3 штук.

Согласно заключению специалиста, представленные на исследования купюры номиналом 100 долларов США в общей сумме 20600 долларов США образца 2006 и 2017 гг. не соответствуют образцам денежных знаков, выпускаемым Федеральным резервным банком США.

Начато досудебное расследование и в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения «в виде содержания под стражей».

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.