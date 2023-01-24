Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Подбор компаний для проверки АО «АрселорМиттал Темиртау» проводит Минэкологии

    24 Января 2023, 16:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство экологии и природных ресурсов осуществляет побор компаний для проверки АО «АрселорМиттал Темиртау». Об этом сообщила глава ведомства Зульфия Сулейменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы надеемся, что в ближайшее время завершим подбор компаний, которые будут осуществлять (проверку – прим. автора). Нам поступило несколько предложений. Мы их внимательно рассматриваем, поскольку данная проверка должна быть осуществлена качественно. Надеемся, что на этой неделе завершим подбор компаний, направим материалы», - сказала Зульфия Сулейменова, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    По ее словам, стоимость проверки определяется на основе ценовых предложений, которые направляют компании.

    Также министр объяснила, что штраф для «АрселорМиттал Темиртау» зависит от правонарушений, совершаемых компанией.

    «В настоящее время в суде рассматривается штраф на сумму 5,8 млрд тенге. Но это правонарушение, выявленное в рамках проверки, которая была проведена в прошлом году. Каждый штраф будет зависеть от правонарушения», - пояснила З. Сулейменова.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экология Минэкологии АрселорМиттал
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 460 тысяч казахстанцев имеют право управлять общественным транспортом
    Защитные дамбы и арыки – как готовятся к паводкам в СКО
    Юрий Ильин забил тревогу из-за состояния водохранилищ перед паводками
    Постоянно идут жалобы от населения – Премьер-Министр о паводках
    Популярное
    1 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
    2 Казахстанские боксеры узнали соперников по финалу ЧА-2023 до 22 лет
    3 Закладчика наркотиков задержали в Костанае
    4 Непобежденные казахстанские боксеры узнали даты следующих боев
    5 Какую помощь оказывает МИД РК казахстанцам, попавшим в трудную ситуацию за рубежом
    Новости партнеров