Подбитый танк и 9 гитлеровцев за 1 бой - подвиг казаха останется в истории ВМВ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Великая победа над фашистской армией была добыта при помощи титанических подвигов советских людей, не в последнюю очередь и казахов. Одним из тех, кто ковал в кровавых боях светлое будущее был Тургынбек Тындыбеков, об истории которого расскажет МИА «Казинформ».

Будучи потомком биев Айтмамбета, Есберди и Тындыбека, юный Тургынбек вегда тянулся к знаниям и хотел учиться. Однако он и не думал пытаться избежать фронта, и в 1939 году был направлен в Белоруссию освобождать Родину от оккупантов.

ВОЕННЫЕ ПОДВИГИ КАЗАХА ТУРГЫНБЕКА

Шанс проявить себя на поле битвы у уроженца Жамбылской области появился уже21 июня 1941 года - молодой курсант Т.Тындыбеков заступил на дежурство в артиллерийской дивизии.

В 4 часа утра в нескольких километрах от советской границы, загремели первые военные громы. Так началась холодная, кравопролитная война для молодого военнослужащего Тургынбека Тындыбекова. Молодой казах проявил себя в этих боях с лучшей стороны, и благодаря своему героизму стал командиром отделения, пошел на повышение и дорос до партизана-комиссара отряда имени Фрунзе партизанской бригады имени Кирова.

Белорусские партизаны звали его Анатолий. В 1943 году Анатолий вместе со своими бойцами смело ворвался в райцентр города Наровля. Операция была проведена блестяще, враг был сломлен. Партизаны вывезли все медикаменты и весь медицинский персонал.

21 апреля 1945 года в районе деревни Гросс-Букков, 27 летний решительный и стойкий Тургынбек, при отражении контратаки, под сильным артиллерийским и ружейно пулеметным огнем противника выкатил на руках расчета свое орудие на прямую наводку и огнем своего орудия уничтожил 2 пулеметных точки, подбил один средний танк и в упор расстрелял 9 гитлеровцев.

Во время отражения контратаки Т.Тындыбеков попал в окружение, но благодаря его стойкости и решительности, кольцо было прорвано, он уничтожил одну пулеметную точку и 6 гитлеровцев.

Поучаствовал Тургынбек-Анатолий и в знаменитой Курской битве - глубоко ночью подкрался к вражеской деревне, где находился склад с боеприпасами. Бесшумно уничтожив караульный отряд из семи фашистов, вместе со своими бойцами вывезли из деревни взрывчатые вещества. После чего, Тургынбек с четырьмя бойцами отправились в дальний рейд, в направлении Киев-Шепетовский железной дороги, где прошли 500 километров. Добравшись до пункта назначения они подорвали вражеский эшелон с живой силой и техникой, направляющийся в район Курска.

Несмотря на радостные звоны победы, в 1945 году в конце мае подразделение командира стрелкового взвода артиллерийского полка Тургынбек Тындыбекова перебрасывают в Чехословакию, где еще оказывала сопротивление недобитая группа фашистов. И только в декабре 45-го года, после демобилизации, Тургынбек Тындыбеков вернулся в свой родной Джамбул.

За многократные заслуги перед Отечеством он был награжден орденом «I категории Отечественной войны» и двумя орденами Красной звезды, орденом Октябрьской Революции, боевыми медалями - «Партизан I степени», «За победу над Германией», «За взятие Берлина» и другими медалями.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

После войны, вернувшись на Родину, Тургынбек Тындыбеков трудился воспитателем, после директором школы ФЗО ст.Жамбыл железнодорожного училища. Мечты и стремления на приобретение знаний, привели к получению диплома педагогического института. За добросовестный труд в стенах училища Тургынбек Тындыбеков получил почетную грамоту Верховного Совета Казахской ССР.

Надо отметить, подвиги Тургынбек продолжал ковать и в мирной послевоенной жизни, где на него также возлагались большие надежды.

В 1955 его назначили заведующим отдела производства транспорта комитета партии города Жамбыл.

Свою способность руководить коллективом и организовывать работу Т. Тындыбеков особо ярко проявил в 1961-1971 годы, когда занимал должность директора Жамбылской фабрики по первичной обработке шерсти. Благодаря требовательности и профессионализму Т.Тындыбекова, один из гигантов производства, потерпевший экономический кризис, спустя некоторое время вошел в топ лучших производств.

1967 году коллектив производства была признана победителем конкурса и награждена благодарственным письмом. Орден «Октябрьской Революции» Т.Тындыбеков получил именно за эти труды и заслуги.

С 1973 по 1980 годы, до выхода на пенсию, служил народу, возглавлял областной отдел коммунального хозяйства Жамбылского облисполкома. В разные годы избирался депутатом Жамбылского областного, городского Советов депутатов трудящихся.

С супругой Бакыт они вырастили троих сыновей и двух дочерей. Сегодня потомки Тургынбека Тындыбекова граждане, которые способствуют процветанию нашей независимой страны.

В 1996 году мужественный герой, перенесший боль и страдания войны, а также ставший ударником труда в мирное время ушёл в мир иной. Но его жизнь, отмеченная вечным служением на благо всего общества, будет оставаться примером не только для его потомков, но и для всех казахстанцев.

Сегодня жизненный путь Тургынбека Тындыбекова описан в Жамбылском областном и Белорусском центральном музеях. В городе Тараз улицу Южный переименовали на улицу имени Тургынбека Тындыбекова и он заслуженно получил звание «Почетного гражданина» города. Потомки в городе Тараз воздвигли памятник Человеку с большой буквы, не раз доказавшему свою состоятельность как на полях битвы, так и в сложное послевоенное время.