Подавляющее большинство британцев поддерживает строгие меры по борьбе с коронавирусом

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Объявленные вчера британским премьер-министром Борисом Джонсоном серьезные ограничения в связи с пандемией коронавируса COVID-19 имеют значительную поддержку среди населения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Опрос общественного мнения исследовательской организации YouGov показал, что 93 процента британцев поддерживают новые меры, в том числе 76% говорят об их «решительной поддержке».

Две трети опрошенных сказали, что им будет легко следовать новым правилам, а треть думает, что пережить следующие три недели в карантине будет сложно.

При этом общественность равномерно разделена по вопросу достаточности новых полномочий полиции в виде штрафов и права требовать от людей разойтись для обеспечения соблюдения новых правил.

Напомним, в понедельник вечером Борис Джонсон объявил о серьезных ограничениях в связи с пандемией коронавируса. Теперь выходить из дому разрешено только для покупок товаров первой необходимости, физических упражнений, по медицинской необходимости или для поездок на работу.

Магазины, кроме тех, где продаются продукты первой необходимости, и другие помещения, в том числе библиотеки, детские площадки, спортивные залы и религиозные учреждения, будут закрыты.

Также запрещаются любые собрания в количестве больше двух человек, если это не члены одной семьи. Общественные мероприятия, включая свадьбы, крещения и другие церемонии, за исключением похорон, должны быть отменены.