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    Подавился конфетой: осужденного спасли от удушья в Караганде

    27 Июня 2023, 21:48

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудник колонии спас осужденного от удушья в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    27 июня в одном из отрядов учреждения №29 ДУИС по Карагандинской области и области Улытау, в комнате для воспитательных работ, один из осужденных подавился конфетой, моментально перекрывшей дыхательные пути, что вызвало механическую асфиксию. Осужденные, находящиеся рядом, не сразу заметили приступ удушья у мужчины, вследствие чего последний стал задыхаться и терять сознание.

    Подоспевший на помощь начальник отряда Азамат Мергенгожин оказал первую медицинскую помощь осужденному, благодаря чему спас того от удушья.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область Пенитенциарная система Происшествия Караганда
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