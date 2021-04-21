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    Подать заявку на регистрацию ОСИ можно будет через портал Электронного Правительства

    21 Апреля 2021, 14:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подать заявку на регистрацию ОСИ можно будет онлайн через портал egov. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» Нурбек Сериков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно закону, голосование возможно проводить посредством объектов информатизации. На сегодняшний день в Казахстане на рынке работают более 10 объектов информатизации по управлению МЖД (многоквартирными жилыми домами), некоторые из них позволяют проводить голосование в онлайн-режиме. В настоящее время АО «Казцентр ЖКХ» совместно с министерствами юстиции, а также цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проводятся работы по доработке ГБД «Юридические лица» и портала egov для подачи заявки на регистрацию ОСИ онлайн c прикреплением протокола собраний в электронном виде», - сказал Нурбек Сериков.

    Спикер добавил, что КазЦентр ЖКХ, определенный законом и постановлением Правительства Республики Казахстан оператором в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства проводит информационно-разъяснительную работу.

    Также ежедневной основе центром проводится разъяснительная работа сотрудникам местных исполнительных органов, НАО «Правительство для граждан».

    «В настоящее время актуализирован сайт Казцентра ЖКХ zhkh.kz, где размещены все информационные материалы по переходу на новые формы управления (буклеты, брошюры, флаера, инфографики, видеоролики). Учитывая большой поток обращений от граждан по созданию новых форм управления, запущена платформа Telegram-бот, также вопросы могут поступать на платформу Suraqtar.kz, поэтому Казцентр ЖКХ оказывает всестороннюю поддержку гражданам по переходу на новые формы управления», - добавил Нурбек Сериков.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ЖКХ Цифровой Казахстан Общество
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