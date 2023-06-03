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    Подать документы в военные учебные заведения казахстанцы смогут до 15 июня

    3 Июня 2023, 12:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Граждане, которые хотят поступить в военные вузы оборонного ведомства, могут подать заявление до 15 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В Казахстане действуют два колледжа и три военных вуза: Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, Военный институт Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова в Алматы и Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова в Актобе. В вузах ведется подготовка командиров тактического звена с присвоением по окончании обучения воинского звания «лейтенант».

    В Военном институте Сухопутных войск по направлению «менеджмент в военном деле» готовят командиров мотострелковых, танковых, десантно-штурмовых, разведывательных, ракетных войск и артиллерии. По направлению логистики курсанты осваивают специальности материально-технического, тылового, продовольственного, вещевого обеспечения и ракетно-артиллерийского вооружения. Организовано также обучение по направлениям «инженерное обеспечение военного дела», «РХБ-защита в военном деле», «социальная и идеологическая работа в воинском коллективе».


    В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи осуществляется подготовка специалистов по радионавигации, радиотехнике и инжинирингу, автоматизации и инфокоммуникационным технологиям, системам информационной безопасности и кибербезопасности.

    Актюбинский Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова выпускает специалистов по направлениям «летная эксплуатация воздушных судов», «авиационная техника и технологии». Также на базе Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Марата Оспанова осуществляется подготовка военных врачей.

    Профессионально-техническое образование можно получить в столичном Военном колледже Министерства обороны имени Героя Советского Союза, Халық Қаhарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. В нем осуществляется подготовка сержантов по таким специальностям, как автоматизация и инфокоммуникационные технологии в военном деле, техническое обслуживание вооружения и военной техники, менеджмент младшего звена в военном деле. Срок обучения два года десять месяцев.


    В Военном колледже Министерства обороны имени Шокана Уалиханова в Щучинске Акмолинской области готовят сержантов по управлению мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями. Срок обучения в колледже составляет один год десять месяцев.

    После получения диплома государственного образца и присвоения воинского звания «младший сержант» выпускники направляются в воинские части Вооруженных сил для прохождения воинской службы на различных должностях сержантского состава. Перед ними также открываются горизонты карьерного роста, а также возможности дальнейшего обучения в рамках многоуровневой системы образования, в том числе за рубежом.

    Для поступления в военные учебные заведения необходимо обращаться в местный орган военного управления. Во время обучения курсанты военных вузов и кадеты колледжей обеспечиваются питанием, вещевым имуществом, проживанием в казарме и денежным довольствием.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Образование Вузы Армия Минобороны РК Вооруженные силы
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