Подарки вручили ветеранам в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – От имени личного состава департамента полиции Карагандинской области в честь 75 летия Великой Победы, ветеранам ВОВ города Темиртау были вручены памятные подарки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К начальнику департамента полиции Карагандинской области Ерлану Файзуллину обратился внук ветерана ВОВ и правоохранительных органов майора в отставке 97-летней Надежды Некрасовой. В своем письме внук ветерана, просил оказать помощь в приобретении телевизора для бабушки.

«Бабушка проживает одна и принципиально, несмотря на уговоры детей, не хочет ни с кем жить. Ее дети, тоже пенсионеры, по мере сил ухаживают за ней, ежедневно приходят, но большую часть времени бабушка находится одна. Единственным источником информации и досугом, до недавнего времени, являлся телевизор. Однако он сломался», – пишет внук пенсионерки.

От имени и по поручению Ерлана Файзуллина в преддверии празднования 75-летия Дня Победы, руководство Управления полиции города Темиртау, в лице замначальника Болата Исина, навестили ветерана ВОВ и ОВД Надежду Некрасову. Со словами благодарности за День Победы, с цветами и фруктами вручили ветерану телевизор.

Иван Пурик – ветеран ВОВ, орденоносец ордена «Красной звезды», житель города Темиртау, в этот день тоже принимал в гостях полицейских, которые пришли к нему, чтобы поздравить с

великим Днем Победы.

«Слушая фронтовые истории ветеранов войны, с чего начинался их боевой путь – мы должны все понимать, кому мы обязаны за этот великий день – День Победы», - отметил Болат Исин.



