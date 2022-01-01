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    Подарки от главного полицейского получили акмолинские стражи порядка, встретившие Новый год на посту

    1 Января 2022, 20:53

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Начальник Департамента полиции Акмолинской области Арманбек Баймурзин и аким региона Ермек Маржикпаев поздравили сотрудников, несущих службу в новогоднюю ночь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, 31 декабря в канун Нового года начальник департамента полиции генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин совместно с акимом области Ермеком Маржикпаевым посетил модульные посты полиции, расположенные в городе Кокшетау.

    «Для поддержания морального духа сотрудников, обеспечивающих охрану общественного порядка в новогоднюю ночь, главный акмолинский полицейский лично поздравил их с наступающим Новым годом и вручил подарки», - поделились в ведомстве.

    Кстати, как добавили в полиции, более 200 акмолинских полицейских встречали праздник в текущем году не со своими родными и близкими, а на улице, охраняя покой граждан.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Безопасность Новый год
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