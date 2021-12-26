Подарки Касым-Жомарту Токаеву: что дарят главы государств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали в ходе программы «Айна» на телеканале «Евразия» рассказал и показал, какие подарки дарят Касым-Жомарту Токаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил пресс-секретарь Главы государства, с момента того времени, как Касым-Жомарт Токаев стал Президентом Казахстана, в течение трех лет от глав государств, различных высокопоставленных лиц поступило свыше ста подарков.

«Мы вам покажем только те подарки, которые находятся в резиденции Акорда. К примеру, есть альбом, подаренный Президентом РФ Владимиром Путиным в честь 75-летия Победы, от 24 июня. Также есть подарок от Президента Башкортостана Р. Хабирова, который прибыл с визитом в страну в конце сентября. Он вручил панно «Сокол», - рассказал Берик Уали корреспонденту телеканала.

Также в резиденции можно увидеть интересный и необычный специальный подарок - картину «Золотого человека» в формате 3D. Данный подарок, как отметил Берик Уали, подарил Президент Беларуси Александр Лукашенко в прошлом году летом.

«Как вы знаете, Глава государства посетил Южную Корею с государственным визитом. Главе государства подарили картину, на которой изображен известный генерал Хон Бом До. Также есть дар от Президента Монголии, который он специально передал Главе государства. В середине октября страну посетила министр иностранных дел, передавшая платок в качестве подарка и национальную продукцию - теплый кашемировый жакет. Есть подарок в качестве сувенира от премьер-министра Кыргызстана, посетившего страну недавно в декабре», - поделился Берик Уали.

В здании резиденции представлены подарки от Президента Туркменистана в рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Ашхабад и Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, прошедшей в данной стране. В частности, здесь представлены сувениры в виде туркменского алабая, ахалтекинской лошади.

«Вместе с тем Главе государства подарили и национальный чапан с головным убором из каракуля. Повторюсь, что все эти дары хранятся в резиденции Акорда. Другие подарки дарят, кроме глав государств, к примеру, руководители крупных компаний, начиная от ручек», - отметил Б. Уали.

Также пресс-секретарь Главы государства назвал самый особенный и оригинальный подарок Касым-Жомарту Токаеву.

«Для нас самыми оригинальными подарками стали ахалтекинская лошадь и щенок туркменского тазы. На данный момент есть специальный конно-спортивный комплекс, в котором ухаживают за ней. Лошадь обученная. Во время получения подарка в рамках визита в Туркменистан Касым-Жомарт Токаев сказал Гурбангулы Бердымухамедову, что он сам лично будет контролировать и проверять его состояние. Сам Президент ездит на лошади, интересуется этим уже давно», - поделился Берик Уали.

Что касается подарка-щенка тазы, его начнут применять в охоте. Берик Уали отметил, что у Главы государства уже имеются свои шестимесячные тазы - Актас и Жебе.

В свою очередь, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках своего недавнего визита в Казахстан подарил Касым-Жомарту Токаеву кроме сувениров и мини-автобус.

В ходе интервью для телеканала пресс-секретарь Главы государства также рассказал, что сбором всех других подарков для Президента занимается Управление Делами Президента РК и готовит передать дары Национальному музею.



