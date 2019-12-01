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вчера 23:58
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Подачу света восстановили на Атырауской ТЭЦ
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Подача света на левобережье Атырау восстановлена, перерывов по теплоснабжению потребителей не допущено, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сегодня, 1 декабря 2019 года в 11:20 буквально на 1 час на Атырауской ТЭЦ произошло отключение одной из турбин, что привело к системному ограничению нагрузки энергосистемы и соответствующему отключению части энергопотребителей города Атырау. В настоящее время принятыми мерами оборудование включено в работу, режим работы турбин восстановлен.
«Перерывов по теплоснабжению потребителей города Атырау не допущено, в веерном режиме перерывы по электроснабжению восстановлены в полном объёме», - рассказал президент АО «АТЭЦ» Айвар Рахман.
Как проинформировали в пресс-службе городского акимата, по данному факту создана рабочая комиссия, которая займётся расследованием причин отключения энергоснабжения. К аварийно-восстановительным работам привлечено порядка 40 сотрудников АО «Атырауская ТЭЦ».
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