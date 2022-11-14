Подачу электроэнергии в Атырау планируют возобновить до вечера

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Энергетики планируют до вечера возобновить подачу электроэнергии в пригородных микрорайонах Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня ночью в пригородном микрорайоне Бирлик на электрической подстанции №18 произошел пожар. В настоящее время без электричества остаются микрорайоны Геолог, Жулдыз, Бирлик, Томарлы и Контейнерный. Сейчас на подстанции работают 42 сотрудника АО «Атырау Жарык», которые устраняют последствия аварии, а также меняют сгоревшие кабели», - сообщил в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций вице-президент АО «Атырау Жарык» Мейрбек Губашев.

По его словам, материально-технические ресурсы имеются в полном достатке. По мере замены сгоревших кабелей будет возобновляться подача электричества.

Как сообщила на брифинге руководитель городского управления образования Фаруза Шангереева, после устранения последствий аварии и возобновления подачи электричества школы будут работать в штатном режиме.

Фаруза Шангереева также сообщила, что ученики школы №35 в микрорайоне Жумыскер также остались дома, и с ними проводятся уроки в онлайн-режиме. Причина - неработающие насосы на отопительных котлах в школьной котельной, которые вышли из строя из-за перепада напряжения в электросетях. Сейчас ведутся ремонтные работы.

Принимавший участие на брифинге заместитель акима города Серик Нысанбаев отметил, что вчера по городу тоже наблюдались перебои с электроснабжением, но они не связаны с ночным пожаром на подстанции №18 в микрорайоне Бирлик.

«Это было связано с аварийными ситуациями на электрических сетях, которые возникли из-за штормовой погоды – сильного ветра с дождем. Все они устраняются аварийными бригадами «Атырау Жарык» и городского отдела ЖКХ», - сообщил Серик Нысанбаев.

Как ранее сообщалось, посещение части детсадов и школ отменили из-за отсутствия электричества в Атырау.



