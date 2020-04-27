Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Подачу документов в высшие учебные заведения Казахстана автоматизируют

    27 Апреля 2020, 21:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подачу документов в высшие учебные заведения Казахстана автоматизируют. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы в ходе онлайн-интервью на странице Tengrinews.kz в Instagram.

    «Сдача документов на ЕНТ в этом году проводится через Интернет, то есть для этого нет необходимости ездить в какой то вуз. Подачу документов в учебное заведение мы планируем тоже автоматизировать, поэтому здесь я проблем абсолютно не вижу», - сказал Асхат Аймагамбетов.

    Министр отметил, что сначала подается заявление на прохождение ЕНТ.

    «Уже несколько десятков тысяч детей успели подать заявление на участие в ЕНТ. После проведения ЕНТ будет время подачи документов в вузы. В это время мы тоже сможем организовать. Сейчас уже готовы для того, чтобы документы наши дети смогли сдавать автоматически», - добавил Асхат Аймагамбетов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Образование Вузы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Вопрос трехсменных школ полностью решили в Алматы
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    4 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    5 Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике