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    Подача электроэнергии в Атырауской области восстановлена

    3 Июля 2023, 23:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 21:30 подача электроэнергии по Атырауской области полностью восстановлена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

    Как ранее сообщалось, из-за просадки подачи электроэнергии остановились установки АНПЗ, в Атырау отключили свет и холодную воду, на улицах образовались огромные пробки из автомобилей.

    В свою очередь, Минэнерго подтвердило аварийную остановку объектов АНПЗ. При этом в ведомстве заверили, что текущие запасы ГСМ в полной мере обеспечивают потребность страны и достаточны до момента выхода из ремонта Шымкентского и Павлодарского НПЗ. Отгрузка топлива со всех казахстанских НПЗ продолжается.

    Причину появления черного дыма с огнем на факельных устройствах объяснили в пресс-службе Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

    Как ранее сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК», в 3 июля в 17 часов 31 минуту на ТЭС остановили энергоблок №1 в Актау из-за резкого увеличения подпитки котла. Ограничения по потребителям Мангистауской области отсутствуют. Ремонтные работы после остывания энергоблока №1 начнутся после 00-00 ч. 5 июля. Остывание более суток. Подана срочная заявка на ремонт блока №1 до 00-00 ч. 6 июля текущего года.

    В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично, либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Эмбамунайгаз» в Мангистауской и Атырауской областях. Работа на скважинах возобновится по мере подачи электроэнергии, проинформировали компании «КазМунайГаз».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Атырауская область Происшествия Акимат Мангистауская область Минэнерго РК Атырау
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