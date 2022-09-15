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    Под видом просьбы о помощи житель Тараза ограбил квартиру

    15 Сентября 2022, 22:20

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Злоумышленник успел украсть золотые украшения хозяйки на сумму более 200 тыс. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, с заявлением о краже в первый отдел управления полиции областного центра обратилась 44-летняя местная жительница.

    По словам потерпевшей, примерно в 11:00 неизвестный мужчина постучался в дверь с просьбой оказать ему медицинскую помощь. Женщина впустила незнакомца домой и пошла за аптечкой. В этот момент злоумышленник успел украсть золотые украшения хозяйки на сумму более 200 тыс. тенге.

    О том, что произошла кража, хозяева квартиры узнали позднее, увидев выброшенные из шкафов вещи.

    Жамбылские полицейские установили и задержали 45-летнего жителя областного центра. Подозреваемый дал признательные показания. Начато досудебное расследование по статье 188 части третьей Уголовного кодекса Республики Казахстан - кража. Подозреваемому грозит наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.

    Департамент полиции Жамбылской области напомнил, чтобы избежать квартирных краж, необходимо придерживаться нескольких правил безопасности.

    «Не сообщайте посторонним людям о планируемых поездках или о покупке дорогостоящих вещей. Никогда не говорите незнакомцам, что вы один дома и не открывайте дверь посторонним. Старайтесь завести хорошие отношения с соседями в доме, договоритесь с ними о взаимном наблюдении за квартирами, обменяйтесь телефонами. Как показывает многолетняя практика, наиболее надежным способом защиты имущества является охрана с помощью камер видеонаблюдения и сигнализации», - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

    Ранее в Петропавловске полицейские задержали 33-летнего горожанина, подозреваемого в серии квартирных краж.

    Кадр из видео

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью Происшествия Видео МВД РК Регионы Казахстана
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