Под видом просьбы о помощи житель Тараза ограбил квартиру

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Злоумышленник успел украсть золотые украшения хозяйки на сумму более 200 тыс. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, с заявлением о краже в первый отдел управления полиции областного центра обратилась 44-летняя местная жительница.

По словам потерпевшей, примерно в 11:00 неизвестный мужчина постучался в дверь с просьбой оказать ему медицинскую помощь. Женщина впустила незнакомца домой и пошла за аптечкой. В этот момент злоумышленник успел украсть золотые украшения хозяйки на сумму более 200 тыс. тенге.

О том, что произошла кража, хозяева квартиры узнали позднее, увидев выброшенные из шкафов вещи.

Жамбылские полицейские установили и задержали 45-летнего жителя областного центра. Подозреваемый дал признательные показания. Начато досудебное расследование по статье 188 части третьей Уголовного кодекса Республики Казахстан - кража. Подозреваемому грозит наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.

Департамент полиции Жамбылской области напомнил, чтобы избежать квартирных краж, необходимо придерживаться нескольких правил безопасности.

«Не сообщайте посторонним людям о планируемых поездках или о покупке дорогостоящих вещей. Никогда не говорите незнакомцам, что вы один дома и не открывайте дверь посторонним. Старайтесь завести хорошие отношения с соседями в доме, договоритесь с ними о взаимном наблюдении за квартирами, обменяйтесь телефонами. Как показывает многолетняя практика, наиболее надежным способом защиты имущества является охрана с помощью камер видеонаблюдения и сигнализации», - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

Ранее в Петропавловске полицейские задержали 33-летнего горожанина, подозреваемого в серии квартирных краж.

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