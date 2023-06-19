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    Под видом потребительского кооператива костанаец руководил финпирамидой

    19 Июня 2023, 18:31

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Житель Костаная под видом потребительского кооператива создал финансовую пирамиду с целью извлечения дохода. Потерпевшим в общей сложности нанесен ущерб в более 300 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

    Уголовное дело рассмотрено сегодня в суде №2 города Костанай.

    Мужчина предстал перед судом за создание финансовой пирамиды, то есть организацию деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег в особо крупном размере.

    «Грановский в период времени с 10 января 2018 года по 13 мая 2021 года под видом Потребительского кооператива «Лучший Выбор-2018» создал и руководил финансовой пирамидой под видом предоставления в рассрочку без годовых процентов недвижимого имущества (квартир, частных домов), а также движимого имущества (автомобилей), то есть организовал деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физических лиц путём перераспределения данных активов и обогащения одних участников пирамиды за счёт взносов других»,- пояснили в суде.

    Потерпевшими оказались 185 человек с разных городов и областей РК, а материальный ущерб, причиненный преступными действия Грановского, составил более 300 млн тенге»,- добавили в суде.

    В судебных прениях прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы. Вот только сам Г. вину и гражданские иски признал частично.

    «С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу, положительных характеристик, пенсионного возраста и наличия заболевания,суд назначил Г. наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях на срок до 7 лет»,- озвучили приговор в облсуде.

    По статье «Злоупотребление полномочиями» суд признал Г. невиновным и оправдал за отсутствием в его действиях состава преступления.

    Также, судом удовлетворены гражданские иски 101 потерпевшего, производство по 31 прекращено в виду отказов от исков, в удовлетворении 45 - отказано в виду наличия решения, вынесенного в порядке гражданского судопроизводства.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Суды Финансовая пирамида Костанай
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